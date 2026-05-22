STRAŠNA PARTIJA

VIDEO Čudesni Hezonja odveo Real u finale Eurolige! Zaludio je cijele tribine: 'Super Mario'

Olympiakos i Real Madrid u finalu Eurolige! Hezonja briljirao s 25 poena dok je Real razbio Valenciju 105-90. Hoće li Real osvojiti svoj 12. naslov ili će Olympiakos iznenaditi

U nedjeljnom finalu ovosezonske košarkaške Eurolige igrat će Olympiakos i madridski Real koji je u polufinalu, u španjolskom derbiju, bio bolji od Valencije sa 105-90.

Polufinalni ogled dva španjolska kluba bio je potpuno različit od prvog polufinalnog  susreta u kojem je Olympiakos svladao branitelja naslova Fenerbahče 79-61. Naime, Real je na poluvremenu vodio 62-56, odnosno, zabio je za 20 minuta više koševa nego li Fenerbahče u svih 40 minuta.

Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS

Raspucani su bili španjolski klubovi i napadi su dominirali u svim segmentima u odnosu na obranu. Real je veći dio utakmice proveo u vodstvu, a stalno je bio blizu dvoznamenkaste prednosti od starta treće četvrtine. Krajem te dionice Real je ipak došao do značajnijeg odmaka od suparnika, prije zadnjih deset minuta je poveo 86-73.

Pokušala je Valencia zaprijetiti u završnici, ali Real je rutinski odbio sve nalete i mirno sačuvao prednost vrijednu finala. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja bio je prvi strijelac Reala. Za 30 minuta na parketu je postigao 25 poena uz 5-8 za dva poena, 3-6 za tricu i 6-8 s linije slobodnih bacanja. Dodao je tome sedam skokova, tri asistencije i jednu ukradenu loptu. Za vrijeme utakmice navijači Reala su mu skandirali.

Najbolje trenutke Hezonje pogledajte OVDJE.

Skandiranje poslušajte OVDJE.

Za Real je Trey Lyles postigao 17 poena uz sedam skokova. Gabriel Deck je dodao 16 poena uz osam skokova, dok je Andres Feliz postigao 15 poena uz osam skokova i tri asistencije. Kod Valencije su po 15 poena postigli Nate Reuvers, Jean Claudio Montero i Jaime Pradilla. Montero je tome dodao devet asistencija.

Real je s 11 naslova pobjednika apsolutni rekorder Eurolige, dok je još deset puta gubio u finalnim dvobojima. Zadnji naslov Madriđani su osvojili 2023., dok su posljednji put igrali finale godinu dana kasnije.

