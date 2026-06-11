VIDEO Kakvo čudo u New Yorku: Knicksi povijesnim preokretom stigli na korak do NBA naslova!

New York Knicksi ostvarili su najveći preokret u povijesti NBA finala, svladavši San Antonio Spurse 107-106 za vodstvo 3-1 u seriji. Junak večeri bio je OG Anunoby, čiji je koš 1,2 sekunde prije kraja okrunio čudesan povratak momčadi koja je gubila s čak 29 poena razlike i došla na korak do svoje prve titule još od 1973. godine.

Sve je slutilo na poravnanje serije. Mlada momčad iz Teksasa odigrala je furiozno prvo poluvrijeme, šutirajući 11/16 za tri poena. Nakon prve četvrtine vodili su 41-22, a do poluvremena su izgradili ogromnu prednost od 76-49. U trećoj četvrtini vodstvo je naraslo na maksimalnih plus 29 (81-52), a Madison Square Garden je utihnuo. Bio je to najveći zaostatak na poluvremenu za domaću momčad u povijesti finala i činilo se da za Knickse nema spasa.

Buđenje New Yorka i nevjerojatna serija

No, momčad trenera Mikea Browna pokazala je zašto je stigla do kraja. U drugom poluvremenu Knicksi su zaigrali neprepoznatljivo u obrani, limitiravši Spurse na samo 30 koševa. Napad Spursa potpuno se ugasio, pogodili su tek tri trice iz 17 pokušaja, dok su Knicksi, nošeni fanatičnom publikom, topili zaostatak. Jalen Brunson, koji je utakmicu završio s 36 koševa, preuzeo je odgovornost, a OG Anunoby odigrao je utakmicu karijere s 33 koša. Do ulaska u zadnju dionicu, prednost Spursa smanjena je na 15 poena.

Drama je dosegnula vrhunac u posljednjim minutama. Knicksi su serijom 13-2 smanjili zaostatak, a 90 sekundi prije kraja su i poveli. Ipak, Spursi su s dva slobodna bacanja Stephonea Castlea vratili vodstvo 30 sekundi do kraja. U posljednjem napadu, Brunson je promašio tešku tricu, no OG Anunoby se vinuo zrakom i vršcima prstiju pospremio loptu u koš za pobjedu koja će se prepričavati desetljećima.

POGLEDAJTE VIDEO:

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

Spursi na koljenima

​- Rekao sam OG-u da s obzirom na to koliko je velik, snažan i atletičan, mora biti čudovište u napadačkom skoku večeras. Ne znam je li ikada postojao veći potez u povijesti košarke Knicksa - izjavio je trener Mike Brown.

Kod poraženih Spursa, Victor Wembanyama je upisao 24 koša i 13 skokova uz loš šut iz igre (9/25). Mlada zvijezda propustila je i dva ključna slobodna bacanja minutu i pol prije kraja pri vodstvu 104-103. Knicksi sada imaju tri meč lopte za osvajanje naslova prvaka, a peta utakmica igra se u noći na nedjelju u San Antoniju, gdje Spursi traže spas sezone.

*uz korištenje AI-ja