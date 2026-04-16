VIDEO Curry režirao preokret i spasio Warriorse, 76ersi prošli

U dramatičnoj večeri NBA play-in turnira, Golden State Warriorsi su nakon spektakularnog preokreta eliminirali Los Angeles Clipperse pobjedom 126-121, dok je Philadelphia osigurala izravan plasman u doigravanje svladavši Orlando Magic 109-97. Warriorsi su tako produžili svoju sezonu za barem još jednu utakmicu, a 76ersi su zakazali okršaj s velikim rivalima iz Bostona.

Nevjerojatna partija veterana Golden Statea

Iako su Clippersi veći dio utakmice kontrolirali rezultat i u posljednjoj četvrtini imali prednost od 13 koševa, iskusna jezgra Warriorsa pokazala je zašto ih se nikada ne smije otpisati.

Stephen Curry ponovno je bio čovjek odluke. Nakon skromnog prvog poluvremena u kojem je zabio samo osam koševa, u nastavku je bio nezaustavljiv. Utakmicu je završio s 35 koševa, od čega je čak 27 postigao u drugom dijelu. Njegova sedma trica na utakmici, 50 sekundi prije kraja, prelomila je rezultat i donijela Warriorsima vodstvo koje više nisu ispuštali.

No, Curry nije bio sam. Veterani su odradili lavovski dio posla. Al Horford, koji se mučio tijekom prve tri četvrtine, eksplodirao je u posljednjem periodu i pogodio četiri ključne trice koje su u potpunosti promijenile tijek utakmice. Draymond Green je, s druge strane, odigrao obrambenu kliniku. Potpuno je "zaključao" prvu zvijezdu Clippersa Kawhija Leonarda, koji u posljednjoj četvrtini nije zabio koš sve do posljednjih 16 sekundi, a uz to je upisao devet asistencija i četiri ukradene lopte.

Odličnu partiju pružio je i Kristaps Porzingis s 20 koševa, koji je održavao Warriorse u igri dok se Curry nije probudio. Kod poraženih Clippersa, koji su na bolan način ponovno ispustili veliku prednost, najbolji je bio Bennedict Mathurin s 23 koša s klupe.

Maxey odveo 76erse u doigravanje

U prvoj utakmici večeri, Philadelphia 76ersi su na domaćem terenu potvrdili status favorita protiv Orlando Magica. Unatoč izostanku svoje najveće zvijezde Joela Embiida, koji se oporavlja od operacije slijepog crijeva, Sixersi su slavili 109-97 i osigurali sedmo mjesto na Istoku.

Momčad je predvodio sjajni Tyrese Maxey s 31 postignutim košem, potvrdivši svoj status All-Star igrača. Ključnu pomoć pružio mu je centar Andre Drummond, koji je s klupe upisao 14 koševa i deset skokova, te Kelly Oubre Jr. s 19 poena. Embiid je svoju momčad bodrio s klupe, što je bio dodatan poticaj za njegove suigrače. Orlandu nije pomogla ni fantastična partija Desmonda Banea, koji je bio najbolji strijelac utakmice s 34 koša.

Pobjedom su Philadelphia 76ersi osigurali seriju prvog kruga doigravanja protiv drugoplasiranih Boston Celticsa, što će biti jedan od najzanimljivijih okršaja na Istoku.

S druge strane, sezona za Orlando Magic još nije gotova. Oni će u petak na domaćem terenu dočekati Charlotte Hornetse u odlučujućoj utakmici za osmo mjesto. Pobjednik tog dvoboja ići će na Detroit Pistonse, najbolju momčad Istočne konferencije. Na Zapadu, Golden State Warriorsi putuju u Phoenix gdje će protiv Sunsa igrati za osmo mjesto i pravo na dvoboj s prvoplasiranom Oklahomom City Thunder. Za Los Angeles Clipperse sezona je završena.

* uz korištenje AI-a