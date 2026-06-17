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BRAVO, PETRE

VIDEO Dallas slavi svog Musu, postao je: Dallasić! Pogledajte fenomenalni gol i Petrove suze

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Dallas slavi svog Musu, postao je: Dallasić! Pogledajte fenomenalni gol i Petrove suze
Foto: Reuters/PIXSELL, HTV/screenshot, X

Musa je u Dallasu zabio Englezima za ludih 2-2 i rasplakao se pred kamerama, a njegov The Moose sada zna cijela Engleska

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Njemu je Dallas drugi dom, ali doslovno. Petar Musa izjednačio je na utakmici Hrvatske i Engleske za 2-2 u zadnjim sekundama pete i posljednje minute nadoknade prvog dijela.

Musa je pospremio bez oklijevanja sjajno spuštenu loptu Ivana Perišića nakon dubinske lopte Marija Pašalića. Drugi mu je to gol u 12. nastupu za Hrvatsku nakon kojega je zaplakao uz pogled prema nebu, a to su uhvatile i kamere. Perišić je izbjegao zaleđe za milimetre...

Gol Petra Muse pogledajte OVDJE.

- Petar ima sjajnu sezonu iza sebe, donio je puno toga u našu reprezentaciju. Zna zadržati loptu i zabiti gol, a sad igra u svom gradu, vjerujem da će dobiti priliku dokazati što i koliko može - najavio je večer uoči utakmice Luka Modrić.

Dallas FC, za kojega Musa igra od veljače 2024., kad je stigao za devet milijuna eura iz Benfice, danima nabrijava pratitelje objavama o Musi. Prozvali ga su ga The Moose (los), a sad ga je upoznala i cijela Engleska.

Teksaški prvoligaš otišao je korak dalje i promijenio naziv kluba na društvenoj mreži X u "FC Dallasić", odajući time počast hrvatskom napadaču.

Foto: screenshot/x

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