KVALIFIKACIJE ZA SP

VIDEO Danci zabili Makedoniji direktno iz kornera! Gyökeres hat-trickom razbio Ukrajince

Piše Petar Božičević,
Foto: LISELOTTE SABROE/REUTERS

Danska nogometna reprezentacija dočekala je Sjevernu Makedoniju i pobijedila 4-0 u polufinalu playoffa za Svjetsko prvenstvo, a nakon prvog poluvremena bez golova, u drugom je uslijedila kanonada. 

Prvo je Damsgaard zabio u 49. za 1-0, potom Isaksen u 58. i 59. dvaput pogađa za 3-0, a potpuni potom kompletira Norgaard golom u 75. minuti. Christian Eriksen ubacio je iz kornera direktno u gol, a na gol liniji je Norgaard potvrdio gol. Golove pogledajte OVDJE

Danci će u finalu playoffa igrati protiv pobjednika dvoboja Češke i Irske. 

Švedska je razbila Ukrajinu u Valenciji 3-1, a hat-trick je zabio Arsenalov Victor Gyokeres. Prvi gol zabio je u šestoj minuti, drugi u 51., a treći u 73. s bijele točke. Konačan rezultat postavio je Ponomarenko u 90. minuti. Golove pogledajte OVDJE

Šveđani će u finalu playoffa igrati protiv Poljske, koja je 2-1 pobijedila Albaniju. 

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom
FOTO: ANA KURNJIKOVA

Kažu da je najljepša tenisačica ikad. Sad je rodila četvrto dijete u 45. i sve iznenadila izgledom

Bivšu tenisačicu Anu Kurnjikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama

