VIDEO Danci zabili Makedoniji direktno iz kornera! Gyökeres hat-trickom razbio Ukrajince

Danska nogometna reprezentacija dočekala je Sjevernu Makedoniju i pobijedila 4-0 u polufinalu playoffa za Svjetsko prvenstvo, a nakon prvog poluvremena bez golova, u drugom je uslijedila kanonada.

Prvo je Damsgaard zabio u 49. za 1-0, potom Isaksen u 58. i 59. dvaput pogađa za 3-0, a potpuni potom kompletira Norgaard golom u 75. minuti. Christian Eriksen ubacio je iz kornera direktno u gol, a na gol liniji je Norgaard potvrdio gol. Golove pogledajte OVDJE

Danci će u finalu playoffa igrati protiv pobjednika dvoboja Češke i Irske.

Švedska je razbila Ukrajinu u Valenciji 3-1, a hat-trick je zabio Arsenalov Victor Gyokeres. Prvi gol zabio je u šestoj minuti, drugi u 51., a treći u 73. s bijele točke. Konačan rezultat postavio je Ponomarenko u 90. minuti. Golove pogledajte OVDJE

Šveđani će u finalu playoffa igrati protiv Poljske, koja je 2-1 pobijedila Albaniju.