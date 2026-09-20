Obavijesti

Sport

Komentari 6
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Raspad Hajduka u Rijeci! Dantas, Vignato i Adu Adjei su režirali maestralnu utakmicu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Raspad Hajduka u Rijeci! Dantas, Vignato i Adu Adjei su režirali maestralnu utakmicu
Foto: MAXSport/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tiago Dantas zabio je u 35. minuti Jadranskog derbija pogodak za vodstvo domaćina, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela vodstvo je povećao Samuele Vignato; treći gol dao je dovstruki asistent Adu Adjei

Admiral

Nogometaši Rijeke poveli su preko Tiaga Dantasa u Jadranskom derbiju. Portugalac se u 35. minuti sjurio prema Toniju Siliću i sjajno matirao splitskog čuvara mreže za vodstvo kluba s Kvarnera. 

Za gol mu je asistirao Adu Adjei. Raci je izgubio posjed na sredini terena, a Hajdukova zadnja linija je stajala vrlo visoko. Dantas je osvoji posjed nakon ulaska u igru zbog prethodne ozljede i odbio loptu do Adjeija. Englez je iz prvog dodira proslijedio loptu u prostor Dantasu, a ovaj se zaletio prema golu Hajduka i poentirao pored nemoćnog Silića.

Drugi gol Rijeke zabio je Samuele Vignato; Toni Fruk je izveo brzo faul, odigrao Adjeija, a ovaj na drugoj vratnici pronašao Vignata koji je zabio za povećanje vodstva.

Treći pogodak zabio je Adu Adjei. Englez je nakon sjajne dvije asistencije iskoristio grešku Racija koji se kao zadnji igrač u obrani okliznuo. Nakon pada mu je oduzeo loptu igrač Rijeke i zabio pored nemoćnog Silića.

Treći gol pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
VIDEO Kovač usred intervjua saznao tragičnu vijest i završio u suzama. Gledatelji šokirani
PRED TELEVIZIJSKIM KAMERAMA

VIDEO Kovač usred intervjua saznao tragičnu vijest i završio u suzama. Gledatelji šokirani

Šok na TV-u! Niko Kovač usred intervjua saznao da mu je preminuo bivši suradnik Peter Hermann, a gledatelji smatraju da mu to nije trebalo biti rečeno pred televizijskim kamerama
Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'
FOTO: 12 GODINA STARIJA

Zavela je maloljetnog Yamala i sad otkrila pikanterije: 'Dovodi po deset djevojaka na brod...'

Lamine Yamal i Fati Vázquez šokirali svijet zajedničkim odmorom u Italiji. Otkriveno da Yamal vodi "kalendar djevojaka"
Sevilla - Barcelona 1-3: Sjajni Katalonci stopostotni. Livaković debitirao, hat-trick Raphinhe
SEDMA POBJEDA ZAREDOM

Sevilla - Barcelona 1-3: Sjajni Katalonci stopostotni. Livaković debitirao, hat-trick Raphinhe

SEVILLA - BARCELONA 1-3 Nezaustavljiva Barcelona došla je do sedme pobjede u nizu u La Ligi na pogon Raphinhe koji je zabio hat-trick. Dominik Livaković debitirao je na golu Katalonaca i primio gol u 19. minuti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026