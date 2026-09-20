VIDEO Raspad Hajduka u Rijeci! Dantas, Vignato i Adu Adjei su režirali maestralnu utakmicu

Nogometaši Rijeke poveli su preko Tiaga Dantasa u Jadranskom derbiju. Portugalac se u 35. minuti sjurio prema Toniju Siliću i sjajno matirao splitskog čuvara mreže za vodstvo kluba s Kvarnera.

Za gol mu je asistirao Adu Adjei. Raci je izgubio posjed na sredini terena, a Hajdukova zadnja linija je stajala vrlo visoko. Dantas je osvoji posjed nakon ulaska u igru zbog prethodne ozljede i odbio loptu do Adjeija. Englez je iz prvog dodira proslijedio loptu u prostor Dantasu, a ovaj se zaletio prema golu Hajduka i poentirao pored nemoćnog Silića.

Drugi gol Rijeke zabio je Samuele Vignato; Toni Fruk je izveo brzo faul, odigrao Adjeija, a ovaj na drugoj vratnici pronašao Vignata koji je zabio za povećanje vodstva.

Treći pogodak zabio je Adu Adjei. Englez je nakon sjajne dvije asistencije iskoristio grešku Racija koji se kao zadnji igrač u obrani okliznuo. Nakon pada mu je oduzeo loptu igrač Rijeke i zabio pored nemoćnog Silića.

Treći gol pogledajte OVDJE.