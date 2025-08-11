Obavijesti

NIJE SE PROSLAVIO

VIDEO Debi iz 'noćne more' za Petkovića. Zapucao dva zicera i dobio vrlo lošu ocjenu za nastup

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Sportklub

Petković je za Kocaelispor debitirao protiv Trabzonspora u prvom kolu turskog prvenstva, a premijeru neće pamtiti po dobrom

Bruno Petković (30) i službeno je debitirao za novi klub Kocaelispor. Bivši napadač Dinama prije službenog debija odigrao je nekoliko pripremnih utakmica u kojima je impresionirao i zabio dva gola, no premijeru u turskom prvenstvu neće pamtiti po dobrom. Kocaelispor, koji se prošle sezone iz druge lige plasirao u elitu, u prvom kolu gostovao je kod Trabzonspora i izgubio s minimalnih 1-0. Jedini gol na susretu zabio je Paul Onuachu na asistenciju Mustafe Eskihelica u 49. minuti.

Još u prvom poluvremenu Petković je mogao dovesti Kocaelispor u vodstvo. U 31. minuti Nonge je sjajno probio desnu stranu obrane domaćina i ubacio u sredinu prema Petkoviću, koji je pucao, no njegov udarac iz velike blizine vratar Ugurcan Cakir sjajno je obranio nogom.

NAPUŠTA TURSKU Caktaš neće biti suigrač Bruni Petkoviću: Raskinuo je ugovor
Caktaš neće biti suigrač Bruni Petkoviću: Raskinuo je ugovor

Promašaj Petkovića pogledajte OVDJE.

Ista dva igrača Kocaelispora imala su glavnu riječ i u 72. minuti.Nonge je jednu dugu loptu sjajno primio, a potom petom proslijedio prema Petkoviću, koji se sam “kao duh” našao na 11 metara, ali njegov udarac desnom nogom prošao je pored gola.

Drugi promašaj pogledajte OVDJE.

KOMENTIRAO GA I VEJIĆ Jeličić: Petković je zaljubljen u sebe. Govorio je u trećem licu, a sada će igrati za 'Kebabspor'
Jeličić: Petković je zaljubljen u sebe. Govorio je u trećem licu, a sada će igrati za 'Kebabspor'

Ta dva promašaja donijela su Petkoviću neslavni epitet najgoreg igrača utakmice. Sofascore mu je dodijelio ocjenu 5,7 - najmanju od svih igrača koji su nastupili. Razlog tomu je što je Petković pet puta pokušao dribling, a nije uspio nijednom, imao je samo 67 posto točnih dodavanja, a od osam dvoboja na tlu osvojio je samo jedan.

Statistika Brune Petkovića.

Foto: Sofascore za 24sata

OSTALO

