VIDEO Debi iz 'noćne more' za Petkovića. Zapucao dva zicera i dobio vrlo lošu ocjenu za nastup

Bruno Petković (30) i službeno je debitirao za novi klub Kocaelispor. Bivši napadač Dinama prije službenog debija odigrao je nekoliko pripremnih utakmica u kojima je impresionirao i zabio dva gola, no premijeru u turskom prvenstvu neće pamtiti po dobrom. Kocaelispor, koji se prošle sezone iz druge lige plasirao u elitu, u prvom kolu gostovao je kod Trabzonspora i izgubio s minimalnih 1-0. Jedini gol na susretu zabio je Paul Onuachu na asistenciju Mustafe Eskihelica u 49. minuti.

Još u prvom poluvremenu Petković je mogao dovesti Kocaelispor u vodstvo. U 31. minuti Nonge je sjajno probio desnu stranu obrane domaćina i ubacio u sredinu prema Petkoviću, koji je pucao, no njegov udarac iz velike blizine vratar Ugurcan Cakir sjajno je obranio nogom.

Ista dva igrača Kocaelispora imala su glavnu riječ i u 72. minuti.Nonge je jednu dugu loptu sjajno primio, a potom petom proslijedio prema Petkoviću, koji se sam “kao duh” našao na 11 metara, ali njegov udarac desnom nogom prošao je pored gola.

Ta dva promašaja donijela su Petkoviću neslavni epitet najgoreg igrača utakmice. Sofascore mu je dodijelio ocjenu 5,7 - najmanju od svih igrača koji su nastupili. Razlog tomu je što je Petković pet puta pokušao dribling, a nije uspio nijednom, imao je samo 67 posto točnih dodavanja, a od osam dvoboja na tlu osvojio je samo jedan.

Statistika Brune Petkovića.

