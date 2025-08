Jeličić i Vejić: Petković o sebi govori u trećem licu, postavlja dijagnoze, a igra za 'Kebabspor'

Nova sezona HNL-a donijela je i neka stara lica. Ponovno su u studiju MAXsport aktualnosti nakon prvog odigranog kola domaćeg prvenstva komentirali Joško Jeličić i Hrvoje Vejić. Dvojac se osvrnuo na utakmicu Dinama i Osijeka na stadionu Opus, koja je označila derbi kola. U njoj je Dinamo pobijedio golovima Kulenovića i Stojkovića s 2-0.

- Navijači Dinama imaju razloga za zadovoljstvo. Moram pohvaliti i jedne i druge, bila je to prava derbi utakmica. Dinamo ima takav kadar da u 70. minuti može uvesti Kulenovića i Stojkovića. Rožman je morao uvesti mlade igrače. Možda je mogao ranije zamijeniti Bukvića - naglasio je Vejić u uvodu.

Joško se osvrnuo na promjene koje je Dinamo ovog ljeta proveo, a nije propustio komentirati ni podcast Brune Petkovića u kojemu je napadač govorio o rastanku s klubom uz niz kontroverznih izjava.

- Zvone donosi odluke, ali takav je Dinamo. On je čovjek s ovlastima. Jako mi je drago da je izabrao Kovačevića za trenera. On je pokrenuo revoluciju jer je to bilo nužno. Što se tiče Petkovića, moram se osvrnuti. Gledao sam podcast ravno 25 minuta. U tom je vremenu sedam puta govorio o sebi u trećem licu jednine. Zaljubljen je u sebe. Ne moraš biti Sigmund Freud da bi nešto shvatio. Pravi alfa rješava to na licu mjesta, a ne čeka mjesec dana da kmeči u podcastu. Način na koji govori o suigračima i čelnicima daje Zvonimiru za pravo da ga se riješi. U 30. godini Dinamo mu je najveći klub za koji je igrao, a za “Kebabspor” je potpisao kao slobodan igrač. Pogledajte gdje su ti ‘senatori’ završili. Tržište je reklo svoje. Njegova teorija o Zvoninom bipolarnom poremećaju... treba se educirati i shvatiti o čemu govori - rekao je Jeličić.

- Čovjek postavlja dijagnoze, zna sve, a ponaša se kao uvrijeđena frajlica. Stvari koje se događaju unutar kluba ne iznose se u javnost.

Za kraj se Jeličić osvrnuo i na priču da je Petković kasnio na razgovor s Bobanom.

– On je zakasnio na razgovor. Vjerujem da nije mogao spavati, ne želim vjerovati da je igrao igrice. Ni u ovih 17 prijašnjih slučajeva kad je kasnio ne vjerujem da je bilo iz neozbiljnosti. No, time je nanio štetu klubu i suigračima.