Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE

VIDEO Debi iz snova za Igora Matanovića! Zabio dva gola za Freiburg, prvi je fantastičan

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Debi iz snova za Igora Matanovića! Zabio dva gola za Freiburg, prvi je fantastičan
Foto: Screenshot/SportKlub

Freiburg u idućem kolu igra protiv Werdera iz Bremena. Podsjetimo, Matanović je pet puta nastupio za hrvatsku reprezentaciju i zabio je jedan gol

Igor Matanović (22) ovog je ljeta promijenio sredinu i iz Eintrachta prešao u Freiburg. Avantura u novom klubu nije mogla bolje početi, već u prvoj natjecateljskoj utakmici zabio je dva gola. 

Prvi gol Hrvat je zabio u ključnom trenutku kada je njegova momčad gubila 0-1. Kubler je probio stranu i dodao jaku povratnu loptu na rub kaznenog prostora, a Matanović fantastičnim udarcem zabija uz stativu za 1-1. Igrala se 81. minuta. Svega pet minuta kasnije, Freiburg je poveo 2-1 golom Scherhanta, a Matanović je do drugog gola stigao u 92. minuti sa bijele točke za konačnih 3-1. 

Golove pogledajte OVDJE

Freiburg u idućem kolu igra protiv Werdera iz Bremena. Podsjetimo, Matanović je pet puta nastupio za hrvatsku reprezentaciju i zabio je jedan gol.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić
PODLOŽNO RASPRAVI

Englezi napravili listu od 35 najboljih nogometaša ikad: Evo na kojem je mjestu Luka Modrić

Treći je po mišljenju GiveMeSporta Brazilac Pelé, četvrti Diego Maradona, a top 5 zatvara Johan Cruyff. U prvih 10 još su mjesto našli Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario te Ferenc Puskás
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep
LUKSUZ U MANCHESTERU

FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep

Gvardiol je donedavno živio u luksuznom aparthotelu u Manchesteru. Navijači su ga često viđali na toj lokaciji koja odiše luksuzom i privatnošću uz 18-metarski bazen, uslugu parkiranja, dostave i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025