VIDEO Debi iz snova za Igora Matanovića! Zabio dva gola za Freiburg, prvi je fantastičan

Igor Matanović (22) ovog je ljeta promijenio sredinu i iz Eintrachta prešao u Freiburg. Avantura u novom klubu nije mogla bolje početi, već u prvoj natjecateljskoj utakmici zabio je dva gola.

Prvi gol Hrvat je zabio u ključnom trenutku kada je njegova momčad gubila 0-1. Kubler je probio stranu i dodao jaku povratnu loptu na rub kaznenog prostora, a Matanović fantastičnim udarcem zabija uz stativu za 1-1. Igrala se 81. minuta. Svega pet minuta kasnije, Freiburg je poveo 2-1 golom Scherhanta, a Matanović je do drugog gola stigao u 92. minuti sa bijele točke za konačnih 3-1.

Golove pogledajte OVDJE

Freiburg u idućem kolu igra protiv Werdera iz Bremena. Podsjetimo, Matanović je pet puta nastupio za hrvatsku reprezentaciju i zabio je jedan gol.