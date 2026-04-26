UZ PROVOKACIJSKE PJESME

VIDEO Delije palile hrvatske zastave na derbiju s Partizanom

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: screenshot/X

"Kada ćete priznati javno to što vas muči odavno, da s vašeg JNA vi pjevate bojama vašeg Franje Tuđmana", pjevale su Delije prema Grobarima (navijačima Partizana)

Crvena zvezda i Partizan pobijedila je Partizan 3-0 u derbiju srpskog prvenstva, ali utakmicu su obilježili i navijački incidenti. 

Naime, Delije su u drugom poluvremenu počele paliti otete transparente i hrvatske zastave na stadionu Rajko Mitić. Na sjevernoj tribini spaljeni su transparenti s hrvatskim grbom i natpisima "Ogulin" i "Rijeka" i to uz pjesmu upućenu prema Partizanovim Grobarima na drugoj strani stadiona. 

"Kada ćete priznati javno to što vas muči odavno, da s vašeg JNA vi pjevate bojama vašeg Franje Tuđmana", pjevale su Delije prema Grobarima, referirajući se na to što je prvi predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman je kao član Saveza komunista Jugoslavije i visoki funkcioner JNA 1958. godine postao predsjednik JSD-a (Jugoslavensko sportsko društvo) Partizan.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Sa Zadrom sam prije 40 godina bio prvak, a danas taksiram. Izludio sam Dražena Petrovića...
DARKO PAHLIĆ ZA 24SATA

Sa Zadrom sam prije 40 godina bio prvak, a danas taksiram. Izludio sam Dražena Petrovića...

Igrali smo nogomet pa za ručak ‘krkali’ janjetinu i luk, prisjeća se Darko Pahlić, playmaker Zadra, epske pobjede nad Cibonom za naslov prvaka Jugoslavije
Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!
JADRANSKI DERBI BEZ GOLOVA

Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!

"Modri" su profitirali ovim rezultatom jer imaju 12 bodova ispred Hajduka i bolji međusobni omjer, a Splićani će odigrati četiri utakmice do kraja i ne mogu više stići Dinamo, koji je osigurao 26. naslov prvaka Hrvatske

