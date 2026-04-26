VIDEO Delije palile hrvatske zastave na derbiju s Partizanom

Crvena zvezda i Partizan pobijedila je Partizan 3-0 u derbiju srpskog prvenstva, ali utakmicu su obilježili i navijački incidenti.

Naime, Delije su u drugom poluvremenu počele paliti otete transparente i hrvatske zastave na stadionu Rajko Mitić. Na sjevernoj tribini spaljeni su transparenti s hrvatskim grbom i natpisima "Ogulin" i "Rijeka" i to uz pjesmu upućenu prema Partizanovim Grobarima na drugoj strani stadiona.

"Kada ćete priznati javno to što vas muči odavno, da s vašeg JNA vi pjevate bojama vašeg Franje Tuđmana", pjevale su Delije prema Grobarima, referirajući se na to što je prvi predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman je kao član Saveza komunista Jugoslavije i visoki funkcioner JNA 1958. godine postao predsjednik JSD-a (Jugoslavensko sportsko društvo) Partizan.