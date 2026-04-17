Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKVI UDARCI

VIDEO Desna noga - bolnica, lijeva - groblje! Sprema li se 'Cro Cop' za povratak u kavez?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Mirko Filipović/Instagram

Hoće li "Cro Cop" s 51 godinom opet u kavez? Glasine se šire, a Filipović trenira kao nikad prije. Dražen Forgač tvrdi: povratak nije samo priča

Admiral

Sve je više glasina da bi se Mirko Filipović (51) mogao vratiti u kavez. "Cro Cop" je u nevjerojatnoj formi za svoje godine, trenira skoro svaki dan i zaista izgleda kao da bi mogao napraviti čudesan povratak. Na svom profilu objavio je video s treninga kako udara fokusere, a udarci su toliko glasni da se čuju i van dvorane.

Fokusere mu drži bivši hrvatski MMA borac, Igor Pokrajac, koji se borio u UFC-u, a godinama je bio Mirkov sparing partner. "Cro Cop" nije izgubio razornu snagu udaraca koju je imao kada je bio na vrhuncu svoje karijere, a njegova lijeva noga "na groblje" je poslala brojna velika imena u MMA svijetu. Znači li ovo da se Mirko sprema za povratak u ring?

Da to nije samo glasina, prije nekoliko dana potvrdio je i prvi čovjek FNC organizacije, Dražen Forgač, a Filipović bi mogao napasti pojas teške kategorije. Protivnik bi mu bio Hatef Moeil, a ta borba bila bi pravi spektakl.

- Definitivno nije šuplja priča. I ne radi se ni o kakvom rekreativnom meču, nego o ozbiljnom, ako će se to dogoditi. Mirko je u treningu, trenira konstantno. Prošao je kompletne pripreme s Mateom Batinićem i, prema informacijama koje imam iznutra, spreman je već sada odraditi meč. Postoji šansa. Definitivno. Sve ovisi o Mirku, tu se njega najviše pita - rekao je Forgač.

Svi napeto iščekuju što će biti s time i hoće li legenda slobodne borbe još jednom, s 51 godinom na leđima, ponovo ući u kavez i prirediti neviđen šou. Ipak, službene potvrde i dalje nema.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće
RASTE POPULARNOST

FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće

Marigona Gona, navijačica s Kosova, postala je internetska senzacija nakon što ju je kamera uhvatila na utakmici Eurolige. Njezin profil eksplodirao je, a ona je odlučila prigrliti popularnost koju je stekla preko noći
FOTO Bila je udana za tajkuna, a onda se pojavio on! Evo tko je ljubav trenera Martina Baturine
DANIELLA SEMAAN

FOTO Bila je udana za tajkuna, a onda se pojavio on! Evo tko je ljubav trenera Martina Baturine

Ljubavna priča Cesca Fàbregasa i Danielle Semaan započela je 2011. godine u poznatom japanskom restoranu Nozomi u londonskoj elitnoj četvrti Knightsbridge
VIDEO Slaven - Hajduk 2-2: 'Bili' bez 5. pobjede u nizu. Dinamo ima priliku pobjeći na plus 12...
REMI U KOPRIVNICI

VIDEO Slaven - Hajduk 2-2: 'Bili' bez 5. pobjede u nizu. Dinamo ima priliku pobjeći na plus 12...

Hajduk nije odigrao bajnu utakmicu i ostao je bez pete pobjede u nizu. Slaven je imao nekoliko prilika i bio je opasniji, ali nije zabio, dok je Hajduk svoje iskoristio. Dinamo se pobjedom može dodatno odvojiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026