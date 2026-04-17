VIDEO Desna noga - bolnica, lijeva - groblje! Sprema li se 'Cro Cop' za povratak u kavez?

Sve je više glasina da bi se Mirko Filipović (51) mogao vratiti u kavez. "Cro Cop" je u nevjerojatnoj formi za svoje godine, trenira skoro svaki dan i zaista izgleda kao da bi mogao napraviti čudesan povratak. Na svom profilu objavio je video s treninga kako udara fokusere, a udarci su toliko glasni da se čuju i van dvorane.

Fokusere mu drži bivši hrvatski MMA borac, Igor Pokrajac, koji se borio u UFC-u, a godinama je bio Mirkov sparing partner. "Cro Cop" nije izgubio razornu snagu udaraca koju je imao kada je bio na vrhuncu svoje karijere, a njegova lijeva noga "na groblje" je poslala brojna velika imena u MMA svijetu. Znači li ovo da se Mirko sprema za povratak u ring?

Da to nije samo glasina, prije nekoliko dana potvrdio je i prvi čovjek FNC organizacije, Dražen Forgač, a Filipović bi mogao napasti pojas teške kategorije. Protivnik bi mu bio Hatef Moeil, a ta borba bila bi pravi spektakl.

- Definitivno nije šuplja priča. I ne radi se ni o kakvom rekreativnom meču, nego o ozbiljnom, ako će se to dogoditi. Mirko je u treningu, trenira konstantno. Prošao je kompletne pripreme s Mateom Batinićem i, prema informacijama koje imam iznutra, spreman je već sada odraditi meč. Postoji šansa. Definitivno. Sve ovisi o Mirku, tu se njega najviše pita - rekao je Forgač.

Svi napeto iščekuju što će biti s time i hoće li legenda slobodne borbe još jednom, s 51 godinom na leđima, ponovo ući u kavez i prirediti neviđen šou. Ipak, službene potvrde i dalje nema.