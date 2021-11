Skočio sam, ali nedovoljno visoko pa mi je palo na pamet loptu malo taknuti rukom. U zraku sam razmišljao da nema šanse kako ću uspjeti udariti loptu glavom, a onda sam se sjetio da imam ruku. Nisam ni znao gdje je lopta nakon udarca, pogledao sam i vidio da je u mreži te se počeo radovati, pričao je legendarni Diego Armando Maradona o bezvremenskom golu protiv Engleske 1986. godine u četvrtfinalu SP-a koji je zabio rukom (2-1).

Prije godinu dana ostali smo bez ovog nogometnog genijalca, a mali zeleni je prije tri dana trebao proslaviti 61. rođendan. Uspomena na velikog Diega živjet će vječno, a to je dokazao i mladi nogometaš Napolija znamenitog imena - Diego! Mladi Panzolo imitirao je Maradonin potez i zabio gol rukom. I to 35 godina kasnije.

Igrala se završnica susreta između mlade momčadi Napolija i Rome. Klub iz Napulja imao je korner, oštra lopta u peterac, a tamo se ponovila 'Božja ruka' iz četvrtfinala SP-a iz 1986. godine između Argentine i Engleske. Kada mu je bilo jasno da loptu neće uspjeti udariti glavom, Panzolo se prisjetio legende Napolija. Udario je loptu šakom i odbio u mrežu.

Dok su on i njegovi suigrači slavili, igrači Rome su jurili za glavnim sucem dajući mu do znanja da je Panzolo gol zabio rukom. No, baš kao 1986. godine, zaista je nevjerojatno da glavni sudac i njegovi pomoćnici nisu tu vidjeli ništa sumnjivo. Sudac je mrtvo-hladno priznao gol i pokazao na centar.

Taj gol samo je djelić onoga što nam je Diego Maradona priredio u svojoj veličanstvenoj karijeri koja je bila prožeta trofejima i nevjerojatnim potezima. Pogotovo u dresu Napolija kojemu je donio naslov prvaka Italije 1987. godine i postao legenda Napulja. Argentinac i dan danas živi u srcima navijača talijanskog kluba.

Za to je dokaz potez mladog Panzola. Htio je oživjeti uspomenu na svog imenjaka u čiju čast je i dobio ime.

Nedugo nakon gola rukom, Maradona je zabio jedan od najboljih golova u povijesti. No, ta 'božja ruka' je nešto više od toga. Riječ je o ilegalnom golu zbog kojeg bi Maradona danas vrlo vjerojatno pocrvenio, no taj potez obilježio je jednu nogometnu eru. Argentina je pobjedom protiv Engleske prošla u polufinale pa na kraju osvojila Svjetsko prvenstvo.

Engleskom golmanu Peteru Shiltonu je i danas teško prisjetiti se te utakmice.

- Znao je što je učinio kad je zabio rukom. Cijeli svijet je to znao. Svi osim suca i dva mu pomoćnika. Briga me što drugi kažu, taj gol rukom odlučio je utakmicu. Da, zabio je briljantno drugo gol, ali mi smo se još oporavljali od ovog šoka nekoliko minuta ranije. Prvi put u utakmici dali smo mu prostora da se rastrči i zabio nam je. Sjajan je to gol bio, nema sumnje, ali, ponavlja, ne bi zabio taj drugi da nije zabio onaj... - kaže Shilton pa još oštrije dodaje:

- Ne sviđa mi se što se nikad nije ispričao. Nikad nije priznao da je gol zabio na prijevaru. Skovao je termin 'Božja ruka' i hvalio se okolo. To nije pravedno. Svaka čast, bio je sjajan igrač, ali nije imao sportskog duha.