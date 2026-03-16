VIDEO Dina Levačić 'osvojila' i Boliviju, preplivala je Titicacu: 'Bilo je zeznuto, ali sretna sam'

Nakon velikog uspjeha i plivanja oko otoka Sveta Helena, hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić ostvarila je novi uspjeh. Uspješno je otplivala rutu od 16 kilometara na jezeru Titicaca u Boliviji. Plivala je na 3812 metara nadmorske visine i rutu je otplivala za pet sati, tri minute i devet sekundi.

Dina Levačić uspješno otplivala rutu na jezeru Titicaca

Na svoj pohod krenula je u ponedjeljak, 16. ožujka, u 7.00 po lokalnom vremenu, odnosno 12.00 po Hrvatskom. Start je bio na plaži Copacabani, a cilj na otoku Isla del Sol, točno ispod hrama Templo del Sol za koji se smatra da je izgrađen u 15. stoljeću. Dinu se borila s valovima tijekom plivanja te je priznala kako nije bilo lagano. Temperatura vode bila je oko 16 stupnjeva.

- Pozdrav iz Bolivije, s jezera Titicaca nakon uspješno otplivane rute od 16 kilometara. Temperatura vode je bila nekih 16 stupnjeva i u kombinaciji sa nadmorskom visinom od 3812 metara učinilo je ovo plivanje malo zeznutijim. Bilo je valovito većim dijelom plivanja. Ja sam sretna što sam otplivala i ponosna sam što mogu predstavljati Hrvatsku i što će naša zastava stajati na ovom preplivavanju - rekla je Dina nakon još jednog velikog uspjeha.