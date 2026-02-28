Ljubičiću je ovo drugi gol u dresu Schalkea, a prvi je zabio u prošlom kolu protiv Magdeburga doma. Podsjetimo, za Dinamo je igrao svega šest mjeseci i skupio 22 nastupa. Zabio je dva gola, uz tri asistencije
VIDEO Dinamo ga se riješio ove zime, a sad je golčinom spasio bod Schalkeu! Pogledajte kako
Greuther Furth i Schalke odigrali su 1-1 u 24. kolu Bundeslige, a gostima je bod spasio bivši igrač Dinama Dejan Ljubičić fantastičnim golom.
Poveo je domaćin golom Srbenyja u 12. minuti i to nakon velike pogreške bivšeg igrača Hajduka Nikole Katića. U 67. je isti igrač zabio za 2-0, ali su mu gol poništili zbog zaleđa. Osam minuta kasnije, izjednačili su gosti.
Lopta se nakon pokušaja dubinskog proigravanja igrača Schalkea odbila na nekih 25 metara, a nju je natrčao Dejan Ljubičić i pravim projektilom zabio za 1-1. Neobranjivo, briljantno! Golove pogledajte OVDJE
Ljubičiću je ovo drugi gol u dresu Schalkea, a prvi je zabio u prošlom kolu protiv Magdeburga doma. Podsjetimo, za Dinamo je igrao svega šest mjeseci i skupio 22 nastupa. Zabio je dva gola, uz tri asistencije.
Schalke je vodeća momčad druge Bundeslige sa 47 bodova, dok je Greuther Furth posljednji sa 23 boda.
