Piše Boris Trifunović,
VIDEO Dinamo ga silno htio, a šokirao je odlukom da ostaje u Slavenu. Nova golčina Jagušića
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

VARAŽDIN - SLAVEN 1-3 Ne zbog odluke već zbog načina i zrelosti koju je Adriano Jagušić pokazao. "Mislim da je najbolje da ostanem. Ne treba nikud žuriti, treba slušati sebe i prvo steći iskustvo", rekao je u srpnju

Transfer Adriana Jagušića (20) u Dinamo tijekom ljetnog prijelaznog roka bio je praktički gotova stvar. Interes hrvatskog doprvaka bio je jasan tjednima, pa i mjesecima, u jednom trenutku činilo se da je to - to, ali došlo je do zaokreta i plemeniti igrač Koprivničana odlučio je ostati.

Čak je i trener Mario Gregurina potvrdio da će ostati bez najvećeg bisera.

- Na izlaznim vratima je Grgić, vrlo blizu je i transfer Jagušića, a moramo vidjeti što će biti s Dolčekom. Zato trebamo dva dobra krilna igrača - rekao je Gregurina početkom lipnja.

No, prijelazni rok je varljiv i čudnovat.

- Prije svega, htio bih se zahvaliti klubu na novom ugovoru i trenerima, koji su mi puno pomogli otkad sam došao u Slaven Belupo. Mislim da je za mene najbolje da ostanem ovdje, treba mi utakmica i iskustva pa ćemo dalje vidjeti. Ne treba se nikud žuriti, treba slušati sebe i prvo steći iskustvo - rekao je Jagušić u srpnju pri potpisu novog ugovora s 'farmaceutima'.

Pokazao je veliku zrelost i donio najbolju moguću odluku. To je bilo jasno tada, jasno je i sada jer Jagušić u novoj sezoni već ima četiri gola i pet asistencija. Uvjerljivo je najvrjedniji i najplemenitiji igrač Slavena, talent koji će pojačati bilo koju momčad, gdje god da ode.

Momak jednostavno ima taj "x" faktor, što je pokazao i u susretu 11. kola protiv Varaždina. Dominirao je terenom, postigao i novi gol, drugi u HNL-u ove sezone, njegovi 'farmaceuti' slavili su 3-1 na terenu gdje su Varaždinci prije ovog dvoboja izgubili samo jednom u prethodnih 19 utakmica.

I potvrdio da će jednog dana biti uvjerljivo najveći izlazni transfer Slaven Belupa u povijesti. Rekord za sada drži transfer Nikole Katića u Rangerse koji su njegove usluge platili 2,3 milijuna eura.

