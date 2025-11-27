Obavijesti

VIDEO Dinamo iznenadio snimatelja koji je nakon gola u Švedskoj postao internetski hit!

Piše Petar Božičević,
"Osvojio je mreže svojom iskrenom reakcijom na Varelin prvijenac u live prijenosu iz Malmöa, a mi smo ga odlučili pronaći!  Nije nam puno trebalo - Miroslav Bokan često snima svoj najdraži klub na europskim gostovanjima", napisao je Dinamo

Dinamo gostuje kod Lillea u petom kolu Europske lige. Nakon četiri kola "modri" imaju sedam bodova, a u trećem kolu su odigrali 1-1 u gostima kod Malmoa. Upravo na toj utakmici javnost je oduševio vanjski suradnik Nove TV Miro Bokan koji je burno proslavio gol Cardosa Varele za poravnanje u 96. minuti. Sada ga je Dinamo pronašao. 

"Osvojio je mreže svojom iskrenom reakcijom na Varelin prvijenac u live prijenosu iz Malmöa, a mi smo ga odlučili pronaći! Nije nam puno trebalo - Miroslav Bokan često snima svoj najdraži klub na europskim gostovanjima, zato smo pričekali sljedeće gostovanje i sinoć ga iznenadili malim znakom pažnje. Miro, nadamo se da ćeš i večeras imati razloga za skakanje!", napisao je klub u objavi na društvenim mrežama i podijelio video na kojem se vidi uručivanje poklona i slikanje s Varelom. 

Dinamo će protiv Lillea biti autsajder prema kladionicama, ali eventualna pobjeda odškrinula bi mu vrata nokaut faze Europske lige. 

