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VIDEO Dinamo je vodio 3-0, a komentator se čudio: 'Zašto, komu zvižduci? I vidim njega...'

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Dinamo je vodio 3-0, a komentator se čudio: 'Zašto, komu zvižduci? I vidim njega...'
Foto: MAXSport/screenshot
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Maksimir je odjeknuo zvižducima kad je Kalik ušao za Žalgiris, a Dinamo je rutinski pregazio Litavce 4-0

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Čak je i komentatora utakmice Dinamo - Kauno Žalgiris (4-0) na MAXSportu Matea Pukšara iznenadio koncert zvižduka u 65. minuti, pri vodstvu "modrih" 3-0, što je na Maksimiru doista rijetkost. No ubrzo se sam ispravio.

Naime, u igru je ulazio Anthony Kalik, donedavni igrač Hajduka, koji je svega dan prije utakmice protiv hrvatskog prvaka kompletirao transfer u litavski klub koji vodi Željko Sopić. Zapad se ustao i počastio velikog navijača "bilih". Inače, skupilo se u Zagrebu 12.147 gledatelja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Upravo je on jedini dobio žuti karton u inače mirnoj utakmici za jedan udarac na sredini terena u 85. minuti. 

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Komentari 3
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