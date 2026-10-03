Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKO TO?

VIDEO Problemi za Dinamo uoči Hajduka, prvotimac izašao u 24.

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Problemi za Dinamo uoči Hajduka, prvotimac izašao u 24.
Foto: SportKlub/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Drama u Helsinkiju! Hoxha izašao iz igre, Berisha pocrvenio, a Finska preokretom srušila Albaniju 2-1

Admiral

Dinamov igrač Arber Hoxha neće po dobrome pamtiti gostovanje svoje Albanije u Helsinkiju kod Finske u sklopu trećeg kola C1 skupine, izgubili su 2-1. Albanci su u ovaj susret ušli s dvije pobjede, a u četvrtoj minuti napravili su veliki korak prema trećem slavlju jer je Rey Manaj pogodio za vodstvo Albanije.

Međutim, u 22. minuti sve je palo u vodu. Obrana Albanije napravila je veliku grešku koju je pokušao ispraviti golman Etrit Berisha. Zakasnio je u startu na finskog napadača pa ga je srušio u izglednoj prilici za gol na nekih 17,18 metara od svog gola.

Sudac utakmice odmah mu je pokazao crveni karton pa je albanski trener morao napraviti zamjenu. Odlučio se u igru ubaciti svog rezervnog vratara Alena Sherrija, a iz igre je izvukao krilnog napadača Dinama Arbera Hoxhu. Da bi stvar za Albance bila lošija, iz tog slobodnog udarca je za 1-1 pogodio Leo Walta, igrač Los Angeles FC-a na posudbi iz velškog Swanseaja. Cijelu situaciju pogledajte OVDJE. Hoxha je u rujnu trebao napustiti Maksimir i otići u Ujedinjene Arapske Emirate, ali je transfer propao.

Walta je na kraju bio junak Finske jer je zabio svoj drugi pogodak koji je Fincima donio pobjedu. U 71. minuti sjajno je iz slobodnog udarca s 25 metara pogodio suparničku mrežu za konačnih 2-1.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...
VELIKA LJUBAV

FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Zajedno su bili u Manchesteru, Rimu, Milanu, a sada i na njemačkom sjeveru. Edin se protiv Švedske oprostio od reprezentativnog dresa
FOTO Edin Džeko je na Pelješcu stvorio poslovno carstvo. Svako ljeto vraća se na jug Hrvatske
OBOŽAVA HRVATSKU

FOTO Edin Džeko je na Pelješcu stvorio poslovno carstvo. Svako ljeto vraća se na jug Hrvatske

Edin Džeko je sa suprugom Amrom ljetovao u jednom resortu u Orebiću na Pelješcu. Njegova ljubav prema jugu Hrvatske nije novost, tamo posjeduje i vilu i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026