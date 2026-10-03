VIDEO Problemi za Dinamo uoči Hajduka, prvotimac izašao u 24.

Dinamov igrač Arber Hoxha neće po dobrome pamtiti gostovanje svoje Albanije u Helsinkiju kod Finske u sklopu trećeg kola C1 skupine, izgubili su 2-1. Albanci su u ovaj susret ušli s dvije pobjede, a u četvrtoj minuti napravili su veliki korak prema trećem slavlju jer je Rey Manaj pogodio za vodstvo Albanije.

Međutim, u 22. minuti sve je palo u vodu. Obrana Albanije napravila je veliku grešku koju je pokušao ispraviti golman Etrit Berisha. Zakasnio je u startu na finskog napadača pa ga je srušio u izglednoj prilici za gol na nekih 17,18 metara od svog gola.

Sudac utakmice odmah mu je pokazao crveni karton pa je albanski trener morao napraviti zamjenu. Odlučio se u igru ubaciti svog rezervnog vratara Alena Sherrija, a iz igre je izvukao krilnog napadača Dinama Arbera Hoxhu. Da bi stvar za Albance bila lošija, iz tog slobodnog udarca je za 1-1 pogodio Leo Walta, igrač Los Angeles FC-a na posudbi iz velškog Swanseaja. Cijelu situaciju pogledajte OVDJE. Hoxha je u rujnu trebao napustiti Maksimir i otići u Ujedinjene Arapske Emirate, ali je transfer propao.

Walta je na kraju bio junak Finske jer je zabio svoj drugi pogodak koji je Fincima donio pobjedu. U 71. minuti sjajno je iz slobodnog udarca s 25 metara pogodio suparničku mrežu za konačnih 2-1.