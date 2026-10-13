VIDEO Dinamov krvnik sanjao čudo, Bayern se vratio pa ostao bez pobjede. Pogledajte golove

Viking je krajem kolovoza uništio san Dinamu da će se plasirati u Ligu prvaka, norveški je klub nakon lanjskog naslova sam dosanjao elitno europsko natjecanje. A nakon poraza od Stuttgarta na otvaranju (3-1) klub iz Stavangera na domaćem je terenu napravio ogromne probleme favoriziranom Bayernu.

Već u drugoj minuti Gianni Stennsness je zabio za vodstvo Vikinga protiv Bavaraca, a uprskos silnoj dominaciji u prilikama i posjedu gostiju, do poluvremena je uslijedio novi šok. Peter Christiansen pobjegao je u kontri i majstorski pogodio suprotni kut za 2-0. Norvežani su bili u sedmom nebu, ali utakmica je bila daleko od gotove.

Prvi gol Vikinga pogledajte OVDJE, a drugi OVDJE.

Foto: NTB

Njemački prvak u drugo je poluvrijeme ušao s drugačijim gardom i vratio se već u 15 minuta. Prvo je Konrad Laimer izborio penal koji je nakon duge provjere i intervencije VAR-a pokazao Bugarin Georgi Kabakov, realizirao ga je majstorski Harry Kane, a isti je igrač u 60. pogodio i glavom za 2-2. U totalnom su nokdaunu bili domaćini, ubrzo primili i treći, ali je on ipak pao iz zaleđa.

Prvi gol Bayerna pogledajte OVDJE, a drugi OVDJE.

Luis Diaz je 20 minuta prije kraja nakon proigravanja Kanea za Laimera kompletirao veliki preokret, Bayern je od 0-2 došao na 3-2.

Treći gol Bayerna pogledajte OVDJE.

Nova nada Vikingu se pojavila u 73. minuti jer je Michael Olise dobio dva žuta kartona u istoj situaciji, prvi zbog prekršaja, a drugi jer je loptom pogodio u lice domaćeg kapetana Zlatka Tripića. Nakon toga, u 76., u igru je ušao Josip Stanišić umjesto strijelca Diaza.

Kad se činilo da bi Bayern nekako mogao izdržati s čovjekom manje, u 90. minuti Viking zabija za 3-3, junak domaćih bio je Herman Johan Haugen koji je pogodio glavom u bliži kut.