U sedam odigranih kola u španjolskom prvenstvu Celta ima pet bodova i od toga svih pet zavrijedili su remijima
VIDEO Dinamov protivnik u Europskoj ligi i dalje ne zna za pobjedu u španjolskoj ligi
Elche je nastavio pozitivan niz u povratničkoj sezoni u elitnom razredu španjolskog nogometa svladavši u nedjeljnom dvoboju 7. kola La Lige Celtu Vigo s 2-1 pred svojim navijačima. Andre Silva je u 18. minuti doveo Elche u vodstvo, ali četiri minute poslije je Borja Iglesias izjednačio na 1-1. Domaćin je u 54. minuti imao novu priliku za vodstvo, ali je Rafa Mir propustio realizirati kazneni udarac. No, u 68. minuti je John Donald pogodio za konačnih 2-1.
Golove pogledajte OVDJE.
Elche je nakon sedam kola s 13 bodova na četvrtom mjestu La Lige i uz Barcelonu je jedina neporažena momčad. S druge strane, Celta je uz Gironu jedina momčad bez pobjede, a s pet remija i dva poraza se nalazi na 16. poziciji.
U prvom dvoboju nedjeljnog programa Sevilla je pobijedila na gostovanju u Madridu domaći Rayo Vallecano s minimalnih 1-0 pogotkom Akora Adamsa u 87. minuti.
Vodeći Real Madrid ima 18 bodova, ali drugoplasirana Barcelona (16 bodova) ima priliku prestići najvećeg suparnika, ako pred svojim navijačima večeras (18.30 sati) svlada Real Sociedad.
