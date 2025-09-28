Obavijesti

Sport

Komentari 0
U VELIKOJ KRIZI

VIDEO Dinamov protivnik u Europskoj ligi i dalje ne zna za pobjedu u španjolskoj ligi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Dinamov protivnik u Europskoj ligi i dalje ne zna za pobjedu u španjolskoj ligi
Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

U sedam odigranih kola u španjolskom prvenstvu Celta ima pet bodova i od toga svih pet zavrijedili su remijima

Elche je nastavio pozitivan niz u povratničkoj sezoni u elitnom razredu španjolskog nogometa svladavši u nedjeljnom dvoboju 7. kola La Lige Celtu Vigo s 2-1 pred svojim navijačima. Andre Silva je u 18. minuti doveo Elche u vodstvo, ali četiri minute poslije je Borja Iglesias izjednačio na 1-1. Domaćin je u 54. minuti imao novu priliku za vodstvo, ali je Rafa Mir propustio realizirati kazneni udarac. No, u 68. minuti je John Donald pogodio za konačnih 2-1.

Golove pogledajte OVDJE.

Elche je nakon sedam kola s 13 bodova na četvrtom mjestu La Lige i uz Barcelonu je jedina neporažena momčad. S druge strane, Celta je uz Gironu jedina momčad bez pobjede, a s pet remija i dva poraza se nalazi na 16. poziciji. 

NAKON IŠČEKIVANJA Gotova je saga oko Dinamove utakmice u Bačkoj Topoli: Evo što slijedi 'modrima' u Europi...
Gotova je saga oko Dinamove utakmice u Bačkoj Topoli: Evo što slijedi 'modrima' u Europi...

U prvom dvoboju nedjeljnog programa Sevilla je pobijedila na gostovanju u Madridu domaći Rayo Vallecano s minimalnih 1-0 pogotkom Akora Adamsa u 87. minuti.

Vodeći Real Madrid ima 18 bodova, ali drugoplasirana Barcelona (16 bodova) ima priliku prestići najvećeg suparnika, ako pred svojim navijačima večeras (18.30 sati) svlada Real Sociedad.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom
POBJEDA 'BILIH'

VIDEO Hajduk - Lokomotiva 2-0: Rebić i Kalik zaustavili crni niz, 'bili' su se poravnali s Dinamom

Rebić je u 18. minuti doveo Hajduk u vodstvo iz sumnjive situacije, a "bili" su doživjeli šok jer je Livaja ostao u svlačionici zbog ozljede. Kalik je pred kraj utakmice zabio za 2-0 i potvrdu pobjede
VIDEO Pogledajte dvojbeni gol Rebića o kojem bruji Hrvatska
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte dvojbeni gol Rebića o kojem bruji Hrvatska

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 'Bili' su u 8. kolu HNL-a pobijedili Lokose i privremeno se poravnali s Dinamom na vrhu. Strijelci su bili Ante Rebić, koji je dao prvijenac za Hajduk, i Anthony Kalik, koji je riješio posao na Poljudu. Kod prvog gola upitna je pozicija asistenta Marka Livaja, VAR soba povukla je linije u krivoj situaciji na Rebića koji sasvim sigurno nije bio u zaleđu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025