NAPADAČ 'MODRIH'

Piše HINA, Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Dinamov topnik zaigrao na Afričkom kupu nacija, ali je promašio zicer. Pogledajte kako

Nogometaši Alžira i Burkine Faso ubilježili su pobjede u 3. kolu skupine E Afričkoga kupa nacija. Alžir za kojeg je igrao Dinamov napadač Monsef Bakrar pobijedio je Ekvatorsku Gvineju, a Burkina Faso dobila je Sudan

Alžir je nastavio niz pobjeda u finalu Afričkog kupa nacija, osvojili su u prvo mjesto u skupini E s tri trijumfa nakon što su u srijedu pobijedili Ekvatorijalnu Gvineju 3-1 i potvrdili svoj status među favoritima turnira.

Golovima Zineddinea Belaida, Faresa Chaibija i Ibrahima Maze u prvom poluvremenu rezervna momčad Alžira ostvarila je uvjerljivu pobjedu na Stade Moula El Hassan u Rabatu, a veteran Emilio Nsue postigao je gol za Ekvatorijalnu Gvineju u 50. minuti. Igrač Dinama Monsef Bakrar igrao je cijelu utakmicu i u 45. minuti promašio veliku priliku. 

Priliku Bakrara pogledajte OVDJE.

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Group E - Equatorial Guinea v Algeria
Foto: Stringer

Alžir je već bio potvrđen kao pobjednik skupine nakon što je u nedjelju pobijedio Burkinu Faso i osigurao osminu finala s Demokratskom Republikom Kongo, što im je omogućilo da naprave devet izmjena. Ekvatorijalna Gvineja završila je posljednja u skupini E bez bodova, nesposobna ponoviti svoja divovska herojstva s posljednjeg Kupa nacija u Obali Bjelokosti.

Burkina Faso osvojila je drugo mjesto u skupini E na Afričkom kupu nacija pobjedom od 2-0 nad Sudanom u Casablanci golovima Lassinea Traorea i Arsenea Kouassija dok su njihovi protivnici promašili jedanaesterac. Burkina je završila sa šest bodova iz tri utakmice, tri iza pobjednika skupine Alžira, koji prolazi dalje s savršenim rezultatom. Sudan, u međuvremenu, prolazi kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane momčadi.

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Group E - Equatorial Guinea v Algeria
Foto: Stringer

Burkina Faso mora pričekati završetak skupine F kasnije u srijedu kako bi saznala svoje protivnike u osmini finala - branitelje naslova Obalu Bjelokosti, Kamerun ili Mozambik. Sudan se u subotu suočava s teškim testom protiv prvaka iz 2021., Senegala, u Tangeru.

Inače, nastavak natjecanja izborili su Maroko, Mali, Egipat, Južna Afrika, Nigerija, Tunis, Tanzanija, Senegal, DR Kongo, Benin, Alžir, Burkina Faso, Sudan, Kamerun, Obala Bjelokosti i Mozambik.

Poznato je i pet parova osmine finala: Mali - Tunis, Maroko - Tanzanija, Egipat - Benin, Alžir - DR Kongo i Senegal - Sudan.

