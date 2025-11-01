VIDEO Dinamovi stranci spasili Kovačevića! Zabijali kroz noge i iz nemogućeg kuta. Evo sažetka

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Godinu dana od tragedije u Novom Sadu: 'Tražimo istinu' Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Anđela Ruman i njezin budući zaručnik Miloš iz Stare Pazove među 16-ero su nastradalih u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu,a uoči prve obljetnice u subotu njezina majka Zorica za 24 sata kaže da su izgubili troje djece jer su kasnije doznali da je ona bila trudna. Šest eura po godini staža odnosno u prosjeku 186 eura za staž od 31 godinu dobit će umirovljenici- Vlada je odlučila da će biti dodatak biti isplaćen u prosincu. SNV najavio kaznene prijave Igoru Vukiću i ostalim sudionicima okruglog stola u Saboru na kojem su negirali zločine u Jasenovcu i NDH- predsjednik sabora Jandroković priopćio nije imao pravno uporište za zabranu skupa..

