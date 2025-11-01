KAKO JE PALA RIJEKA
VIDEO Dinamovi stranci spasili Kovačevića! Zabijali kroz noge i iz nemogućeg kuta. Evo sažetka
DINAMO - RIJEKA 2-1 Martin Zlomislić sanjat će gostovanje na Maksimiru jer je golom "kroz uši" koji je zabio Arber Hoxha u 86. minuti Rijeka ostala bez boda. Mounsef Bakrar u 29. mu je zabio kroz noge, a Merveil Ndockyt u 58. izjednačio. Puno bure izazvala je situacija iz 77. minute i naguravanje nakon kojega se Josip Mišić izvukao sa žutim. Dinamo je sad izjednačen s Hajdukom uz utakmicu više.
