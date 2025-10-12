Obavijesti

Sport

Komentari 1
GOLIJADA U ZAGREBU

VIDEO Dinamovke su u Zagrebu pobijedile Hajduk. Evo golova

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Dinamovke su u Zagrebu pobijedile Hajduk. Evo golova
Foto: MAXSport/screenshot

Drama u Zagrebu! Dinamo preokretom svladao Hajduk 3-2 i zasjeo na vrh ljestvice. Hajduk izgubio nepobjedivost, a Dinamo sada vodi s 19 bodova

U derbi utakmici sedmog kola elitnog hrvatskog razreda nogometašice Dinama su u Zagrebu svladale Hajduk 3-2 te su preuzele vrh ljestvice.

Splićanke su povele pogotkom Janje Čanjevac u 15. minuti što je i bio rezultat prvog poluvremena. Veliki preokret igračica Dinama uslijedio je u nastavku. Prvo je u 53. na 1-1 izjednačila Aida Hadžić, a potom su Lea Zdunić i još jednom Hadžić u 83. i 86. minuti zabijale za 3-1 Dinama. U nadoknadi, u 92. minuti, Gabrijela Prkačin je ublažila poraz za Hajduk.

Do ovog susreta Hajduk je bio stopostotan u prvenstvu, dobila je splitska ekipa svih prethodnih šest susreta. Sada je vodeći na ljestvici Dinamo s 19 bodova, dok Hajduk ima 18. Na trećem mjestu su aktualne prvakinje, igračice Agrama, s 12 bodova i utakmicom manje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu

Bliži se izgradnja novog velebnog stadiona Maksimir od 35.000 mjesta po cijeni od 5000 eura po stolcu, odnosno 175 milijuna eura bez PDV-a! Usporedilii smo tu cijenu s nekim stadionima koji su zadnjih godina otvoreni u regiji i Europi
Lamine Yamal došao u Hrvatsku
NA KORNATIMA

Lamine Yamal došao u Hrvatsku

Zvijezda Barcelone trenutačno se oporavlja od ozljede i propušta okupljanje španjolske reprezentacije pa je skočio do Hrvatske
Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik
DEBAKL U LESKOVCU

Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Srbija je doživjela težak poraz u Leskovcu koji ju je udaljio od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Piksijev nasljednik na klupi trebao bi biti Veljko Paunović

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025