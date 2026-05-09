VIDEO Dion Drena Beljo 30. put u HNL-u! Prestigao je Vlaovića i zabio svim klubovima HNL-a

Preskočio je gostovanje kod Gorice u velikom golgeterskom nizu koji je počeo 14. ožujka protiv Slaven Belupa, ali je protiv Hajduka nastavio. Dion Drena Beljo zabio je za Dinamo jubilarni 30. gol u HNL-u ove sezone postavši i službeno drugi najbolji strijelac jedne sezone domaćeg prvenstva u povijesti.

Vinkovčanin je u 65. minuti zabio glavom s druge stative na ubacivanje Matea Lisice, ostao je sam kao duh i lakoćom pospremio gol kojim je prestigao Gorana Vlaovića iz sezone 1993/94. s 29 golova. Ispred stasitog napadača "modrih" sad je ostao samo rekorder Eduardo da Silva koji je prije transfera iz Dinama u Arsenal u sezoni 2006/07. zabio nestvarna 34 gola. Belji su ostale još dvije utakmice da mu se proba približiti, gostovanje kod Slavena Belupa i proslava naslova protiv Lokomotive.

Beljo je ujedno i kompletirao popis klubova kojima je ove sezone zabio na svih devet, uz Jakova Puljića. No hoće li mu ovaj doseg biti dovoljan za mjesto među 26 igrača na popisu Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo? Zbog žestoke konkurencije u napadu to nije sasvim izvjesno, a izbornik će odgovor na to pitanje dati objavom popisa za početak priprema 18. svibnja.

Imao je i nakon toga Beljo još dvije sjajne prilike da doda i 31. gol, prvo nakon slaloma Ismaëla Bennacera i obrane Silića, kad je glavom pogodio stativu, a potom i nogom iskosa, kad mu se obranom ispriječio Toni Silić.