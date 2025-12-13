VIDEO Dok Šego daje intervju, jedan detalj sve je nasmijao. Pogledajte dječju spačku Torcide

Hajduk je pobjedom protiv Lokomotive preuzeo (barem privremeno) vrh prvenstvene ljestvice, a Michele Šego je devetim golom postao prvi strijelac lige. Dok je nakon utakmice dijelio dojmove, jedan detalj sve je nasmijao.

Naime, netko je od Hajdukovih navijača na reklamni pano SuperSport HNL-a nalijepio sličicu na kojoj raznobojnim slovima piše "Torcida Zagreb". Iako ne upada u oči glomažnošću, budnim promatračima detalja nijedan ne promiče.

Sličicu možete vidjeti od 11:40

Šego je ove sezone odigrao 19 utakmica za Hajduk i zabio devet golova, uz četiri asistencije. Hajduk do kraja godine još dočekuje Vukovar 21. prosinca na Poljudu.