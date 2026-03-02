VIDEO Đoković došao na NBA utakmicu, legende mu pohrlile

Jedan od najboljih tenisača u povijesti, Novak Đoković (38), slobodno vrijeme u Sjedinjenim Američkim Državama iskoristio je za odlazak u Los Angeles, gdje je iz prvog reda pratio NBA dvoboj Lakersa i Sacramenta. Lakersi su uvjerljivo slavili 128-104, a dolazak srpskog tenisača bila je glavna vijest.

Televizijske kamere pratile su Đokovića gotovo cijelu utakmicu, a njegova prisutnost privukla je pažnju zvijezda večeri. Odmah nakon završetka susreta Luka Dončić (27) potrčao je prema njemu kako bi se fotografirao, a ubrzo mu se pridružio i LeBron James (41). Prizori su izazvali lavinu reakcija na društvenim mrežama.

- Za mene je Đoković najveći svih vremena. To što je bio ovdje i što me gledao jednostavno je nevjerojatno. Razgovarali smo i vjerojatno ćemo se vidjeti i nakon ovoga, jako sam uzbuđen što je došao - rekao je Slovenac na konferenciji za medije i nije skrivao oduševljenje.

Đoković je poznat kao strastveni ljubitelj košarke. Prije godinu i pol na istom je mjestu pratio dvoboj Lakersa i Nuggetsa te se tada susreo s Nikolom Jokićem (31) i Vladom Divcem (58). Treći igrač svijeta u Kaliforniji trenutačno boravi zbog pripreme za Masters turnir u Indian Wellsu, koji počinje u srijedu, 4. ožujka.