Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODUŠEVIO LA

VIDEO Đoković došao na NBA utakmicu, legende mu pohrlile

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Đoković došao na NBA utakmicu, legende mu pohrlile
Foto: screenshot/X

Novak Đoković iskoristio je boravak u SAD-u za odlazak u Los Angeles, gdje je iz prvog reda pratio NBA dvoboj Lakersa i Sacramenta

Admiral

Jedan od najboljih tenisača u povijesti, Novak Đoković (38), slobodno vrijeme u Sjedinjenim Američkim Državama iskoristio je za odlazak u Los Angeles, gdje je iz prvog reda pratio NBA dvoboj Lakersa i Sacramenta. Lakersi su uvjerljivo slavili 128-104, a dolazak srpskog tenisača bila je glavna vijest.

Televizijske kamere pratile su Đokovića gotovo cijelu utakmicu, a njegova prisutnost privukla je pažnju zvijezda večeri. Odmah nakon završetka susreta Luka Dončić (27) potrčao je prema njemu kako bi se fotografirao, a ubrzo mu se pridružio i LeBron James (41). Prizori su izazvali lavinu reakcija na društvenim mrežama.

- Za mene je Đoković najveći svih vremena. To što je bio ovdje i što me gledao jednostavno je nevjerojatno. Razgovarali smo i vjerojatno ćemo se vidjeti i nakon ovoga, jako sam uzbuđen što je došao - rekao je Slovenac na konferenciji za medije i nije skrivao oduševljenje.

Đoković je poznat kao strastveni ljubitelj košarke. Prije godinu i pol na istom je mjestu pratio dvoboj Lakersa i Nuggetsa te se tada susreo s Nikolom Jokićem (31) i Vladom Divcem (58). Treći igrač svijeta u Kaliforniji trenutačno boravi zbog pripreme za Masters turnir u Indian Wellsu, koji počinje u srijedu, 4. ožujka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica oglasila se iz Dubaija: Evo što je poručila

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenutačno je u Dubaiju, a na Instagramu je objavila kakvo je stanje u gradu
Njemačka - Hrvatska 91-89: Šteta! Košarkaši imali pobjedu u rukama pa ipak izgubili susret
KVALIFIKACIJE ZA SP

Njemačka - Hrvatska 91-89: Šteta! Košarkaši imali pobjedu u rukama pa ipak izgubili susret

Mario Hezonja briljirao je u našoj reprezentaciji s 30 poena, dok je kod Njemačke Thiemann zabio 24, uz 12 skokova, a Da Silva je dodao 15 poena, uz 11 skokova. Hrvatska je i dalje vodeća u kvalifikacijskoj skupini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026