VIDEO Đoković se svađao s publikom pa ludio na sutkinju: 'Zašto se to samo meni sudi?!'

Već su njegovi konkurenti pomislili da ga apsolutno nitko ne može pobijediti. I kada je pokazao naznake slabosti i dao protivnicima mrvicu optimizma, poput neumoljivog stroja bi im uništio svaku nadu. Ipak, ni on se ovaj put nije mogao izvući.

Jannik Sinner je u drugom kolu 'Zelene skupine' na završnom Mastersu u Torinu pobijedio Novaka Đokovića (7-5, 6-7, 7-6) nakon tri sata neumoljivog udaranja loptice pred krcatim tribinama u Pala Alpitour dvorani u Torinu. Imao je protiv sebe tenisača koji je u sjajnoj formi, ali i neprijateljski nastrojenu publiku koja ga je provocirala cijeli meč, no ni on nije ostao dužan.

Iz srpskog tenisača opet je isijavala nervoza. U nekoliko navrata se svađao s publikom koja mu je zviždala kada je osvajao poene pa aplaudirala kada je griješio. I on ih je provocirao kada je osvojio drugi set, stavio je prst u uho i popraćen salvama zvižduka, kao da im je htio reći 'da vas čujem sada'.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

- Mislim da je to bilo očekivano. Jasno je da je publika bila motivirana da podrži jedinog sudionika turnira iz Italije. Normalno je da su željeli da on pobijedi - diplomatski je odgovorio Đoković o sukobu s publikom.

Na početku trećeg seta ušao je u žestoku raspravu sa sutkinjom Aurelie Tourte zbog tehnologije. Sinner je poveo 1-0, no Đoković je smatrao da je loptica kod servisa dodirnula mrežu i da je trebao biti nec. Samo tehnologija signalizira nec, no ona se ovaj put nije oglasila, što je izazvalo veliku ljutnju kod srpskog tenisača pa je protestirao kod sutkinje koja je nemoćno slijegala ramenima.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

- Kada njemu loptica zakači mrežicu, mašina se ne oglasi, a kada meni, onda se odmah oglasi - rekao je bijesni Đoković.

Na kraju se primirio, ali ne dovoljno za pobjedu. Sinner je ovaj put bio bolji i zasluženo došao do prve pobjede protiv Novaka.

- Janik je zaslužio pobjedu jer u važnim trenucima nisam bio, pretpostavljam, dovoljno agresivan, niti dovoljno odlučan. Dao sam mu priliku da preuzme kontrolu nad poenima. Mislim da je u najvažnijim trenucima odigrao najviši nivo svog tenisa i apsolutno zasluženo je pobijedio - kazao je Đoković.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Sinner je osigurao plasman u polufinale, a drugi tenisač svijeta to može napraviti u četvrtak kada u posljednjem kolu grupne faze igra protiv Huberta Hurkacza koji je ušao kao zamjena umjesto Stefanosa Tsitsipasa koji je odustao.

- Što bih mogao naučiti iz poraza? Očigledno je da se u ovakvim mečevima pruža vrlo malo prilika za prednost, brejkove i ako ih vi ne iskoristite, onda će to učiniti vaš protivnik. To je i bio slučaj. Mislim da sam naučio da u nekim trenucima moram biti malo odlučniji, što danas nisam bio. I to je u redu jer ćete neke mečeve dobiti, a neke izgubiti. Većinu svoje karijere pobjeđivao sam u ovakvim mečevima, ali sam neke izgubio, kao ovaj večeras. Ne mislim da sam načinio previše grešaka u koncepciji moje igre, već je Janik odlučniji i hrabriji u trenucima kada je bilo najvažnije. Osvojio je nekoliko nevjerojatnih poena, odigrao tečno one udarce koje je trebao odigrati i jedino što možete napraviti je da mu “skinete kapu - zaključio je Đoković.