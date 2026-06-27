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UOČI WIMBLEDONA

VIDEO Đoković sve nasmijao odgovorom na pitanje zašto se Srbija nije plasirala na SP

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Đoković sve nasmijao odgovorom na pitanje zašto se Srbija nije plasirala na SP
Zenica: Novak Đoković prati utakmicu Bosna i Hercegovina - Italija | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U redu, ljudi, bilo je lijepo razgovarati s vama. Sretno svim ostalim reprezentacijama - rekao je kroz smijeh i maknuo mikrofon te napustio intervju

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Srpski tenisač Novak Đoković uoči Wimbledona je odradio zajednički trening sa Talijanom Jannikom Sinnerom. Nakon treninga osvrnuli su se na očekivanja od nadolazećeg prestižnog turnira u Londonu. .

Dvojica tenisača ugodno su razgovarala s voditeljicom sve dok tema razgovora nije postalo aktualno Svjetsko prvenstvo. Voditeljica ih je upitala zašto se Srbija i Italija nisu plasirale na Mundijal što nije najbolje sjelo Đokoviću. 

On je u šaljivom tonu odgovorio na pitanje i poručio:

- U redu, ljudi, bilo je lijepo razgovarati s vama. Sretno svim ostalim reprezentacijama - rekao je kroz smijeh i maknuo mikrofon te napustio intervju. Potez je sve nasmijao, a Sinner mu je zahvalio što je odgovorio na pitanje umjesto njega. 

- Dobro je da je Novak ovdje, jer se inače uvijek priča samo o Italiji - izjavio je Sinner. 

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