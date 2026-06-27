VIDEO Đoković sve nasmijao odgovorom na pitanje zašto se Srbija nije plasirala na SP

Srpski tenisač Novak Đoković uoči Wimbledona je odradio zajednički trening sa Talijanom Jannikom Sinnerom. Nakon treninga osvrnuli su se na očekivanja od nadolazećeg prestižnog turnira u Londonu. .

Dvojica tenisača ugodno su razgovarala s voditeljicom sve dok tema razgovora nije postalo aktualno Svjetsko prvenstvo. Voditeljica ih je upitala zašto se Srbija i Italija nisu plasirale na Mundijal što nije najbolje sjelo Đokoviću.

On je u šaljivom tonu odgovorio na pitanje i poručio:

- U redu, ljudi, bilo je lijepo razgovarati s vama. Sretno svim ostalim reprezentacijama - rekao je kroz smijeh i maknuo mikrofon te napustio intervju. Potez je sve nasmijao, a Sinner mu je zahvalio što je odgovorio na pitanje umjesto njega.

- Dobro je da je Novak ovdje, jer se inače uvijek priča samo o Italiji - izjavio je Sinner.