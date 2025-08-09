Obavijesti

VIDEO Đoković u elementu: 'Ono kad ti pokupi stol u kafani'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram/vis.majoris.sport

U dobrom raspoloženju proveo je večer na odmoru u Grčkoj koji je uzeo nakon što je otkazao nastupe u Montrealu i Cincinnatiju, sve kako bi što spremniji dočekao US Open u lovu na rekordnu 25. Grand Slam titulu

Novaku Đokoviću (38) pleše se u zadnje vrijeme. Prije tjedan dana zaplesao je na hit "Uptown Funk" Brune Marsa i Marka Robsona što je objavio na Tik Toku. Sada su ga prisutni uhvatili u trenutku dok je uživao na odmoru u Grčkoj.

Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže 00:31
Novak Đoković uziva u Dubrovniku ispred CopaCabana plaže | Video: čitatelj/24sata

Đoković se popeo na stol i zaplesao, a kasnije ga je zagrlio prijatelj. U dobrom raspoloženju proveo je večer na odmoru koji je uzeo nakon što je otkazao nastupe u Montrealu i Cincinnatiju, sve kako bi što spremniji dočekao US Open (19. kolovoza do 7. rujna).

Glavni ždrijeb turnira kreće 24. kolovoza i slavni srpski tenisač ima još dva tjedna do US Opena kojeg je u karijeri osvajao četiri puta. Nadat će se i petom naslovu kako bi konačno osvojio rekordnu 25. Grand Slam titulu.

Inače, Đoković je osim Crne Gore i Grčke ljetovao i u Hrvatskoj gdje se na Korčuli družio s Lukom Modrićem, Mateom Kovačićem i predsjednikom Uefe Aleksanderom Čeferinom.

OSTALO

