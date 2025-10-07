VIDEO Đokovićeva drama u Šangaju: Pio tablete, mjerili mu tlak, padao po terenu, psovao...

I s 38 godina Novak Đoković jedan je od najboljih tenisača na svijetu. Može pobijediti svakoga, ali Jannik Sinner i Carlos Alcaraz su ove godine postali za njega nesavladiva prepreka. Na sva četiri ovogodišnja Grand Slama došao je do polufinala, no svaki put izgubio od njih dvojice. Ipak, na Masters 1000 u Šangaju, nakon Alcarazova otkazivanja i Sinnerove ozljede, otvorila mu se prilika da dođe do prvog naslova u 2025. godini.

Srpski tenisač plasirao se u četvrtfinale turnira u Šangaju nakon teške pobjede protiv Španjolca Jaumea Munara (6-2, 5-7, 6-2). Bio je to jedan od najtežih i najiscrpljujućijih mečeva za srpskog tenisača u posljednjih nekoliko godina. Zaista je nevjerojatno kako je uspio završiti meč, pa i na koncu slaviti.

Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Ne samo zbog sjajne predstave njegova protivnika, već i zbog drugih okolnosti koje su mu stvarale velike probleme. Primjerice, visoka temperatura i visoka vlaga, na koju se žalio od početka turnira, a još na to sve se nadovezala i ozljeda gležnja zbog čega je već na početku meča morao tražiti pomoć fizioterapeuta koji je na teren izlazio nekoliko puta i zaradio svoju plaću. Zaslužio je i bonus.

Popio je tabletu i nastavio, lakoćom osvojio prvi set, ali onda su krenuli još veći problemi za njega. Pojavili su se i problemi s listom, zbog čega ga je istezao nakon skoro svakog poena. Djelovao je iscrpljeno i bez energije, hvatao zrak nakon svakog poena, a nakon što je Munar osvojio drugi set, srpski tenisač pao je na pod i zabrinuo krcate tribine.

Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Sudac se uplašio da Đoković nije kolabirao pa je, zajedno s liječnikom, utrčao u teren. Pomogli su mu da sjedne na klupu, mjerili su mu tlak i dali novu tabletu.

Izgledao je dezorijentirano, ali nakon nekoliko minuta došao je k sebi i pokazao da može nastaviti. Nisu mu samo zdravstveni problemi stvarali nelagodu, živcirao se zbog pogrešaka, ali i reakcije svog trenera Borisa Bošnjakovića. U trenucima dok je Munar dominirao, uzviknuo je:

- Ne to, Nole!

A takvu reakciju, najblaže rečeno, Đoković nije najbolje primio.

- Šta gledaš, koju p**ku materinu! - viknuo je isfrustrirani Novak.

Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Ipak, uspio se smiriti u trećem setu i doći k sebi. Djelovao je laganije i energičnije na terenu, sve mu je polazilo za rukom pa je u trećem setu slomio žilavog Španjolca i plasirao se u četvrtfinale gdje će igrati protiv Belgijca Bergsa.