Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE GOL

VIDEO Dominik Szoboszlai golčinom iz slobodnog udarca srušio Arsenal na Anfieldu!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Dominik Szoboszlai golčinom iz slobodnog udarca srušio Arsenal na Anfieldu!
3
Foto: Phil Noble/REUTERS

Liverpool je vodeća momčad Premier lige s devet bodova, dok je Arsenal ostao na šest. U idućem kolu "redsi" igraju protiv Burnleya u gostima, a Arsenal protiv Nottingham Foresta doma

Liverpool je pobijedio Arsenal 1-0 u derbiju 3. kola Premier lige na Anfieldu. Ostali su "redsi" tako jedina stopostona momčad u engleskom prvenstvu, a dvoboj je odlučila majstorija Dominika Szoboszlaija u 83. minuti. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... 00:58
Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... | Video: 24sata Video

Mađar je izveo slobodan udarac s kakvih 25-30 metara, naciljao i neobranjivo pogodio uz stativu za vodstvo domaćina. Pokušali su "topnici" doći do izjednačenja, ali obrana Liverpoola bila je vrlo koncentrirana i nije dopustila gostima gotovo ništa na susretu. 

Gol pogledajte OVDJE

Liverpool je vodeća momčad Premier lige s devet bodova, dok je Arsenal ostao na šest. U idućem kolu "redsi" igraju protiv Burnleya u gostima, a Arsenal protiv Nottingham Foresta doma. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Riječani dovode veznjaka iz Serie A?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Riječani dovode veznjaka iz Serie A?

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Bliži se kraj prijelaznog roka u Ligama petice! Livaković dobiva veliku konkurenciju?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Bliži se kraj prijelaznog roka u Ligama petice! Livaković dobiva veliku konkurenciju?

Ljetni prijelazni rok u Ligama petice završava u ponedjeljak, 1. rujna u 20 sati po hrvatskom vremenu
FOTO Evo što sve Ibrahimović ima u svojoj garaži: 'Nikada nisam oprao svoj automobil'
FERRARI MU JE NAJDRAŽI

FOTO Evo što sve Ibrahimović ima u svojoj garaži: 'Nikada nisam oprao svoj automobil'

Zlatan Ibrahimović jesenas je proslavio 43. rođendan i tim povodom je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025