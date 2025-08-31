Liverpool je vodeća momčad Premier lige s devet bodova, dok je Arsenal ostao na šest. U idućem kolu "redsi" igraju protiv Burnleya u gostima, a Arsenal protiv Nottingham Foresta doma
VIDEO Dominik Szoboszlai golčinom iz slobodnog udarca srušio Arsenal na Anfieldu!
Liverpool je pobijedio Arsenal 1-0 u derbiju 3. kola Premier lige na Anfieldu. Ostali su "redsi" tako jedina stopostona momčad u engleskom prvenstvu, a dvoboj je odlučila majstorija Dominika Szoboszlaija u 83. minuti.
Mađar je izveo slobodan udarac s kakvih 25-30 metara, naciljao i neobranjivo pogodio uz stativu za vodstvo domaćina. Pokušali su "topnici" doći do izjednačenja, ali obrana Liverpoola bila je vrlo koncentrirana i nije dopustila gostima gotovo ništa na susretu.
