BASNOSLOVNA CIJENA

VIDEO Dončić centrom Ljubljane vozio u Rimčevoj jurilici. Evo koliko je platio taj luksuz

Piše Domagoj Vugrinović
Foto: X/screenshot

Rimac Nevera o 100 km/h stiže za samo 1,8 sekundi, a brzinu od 300 km/h postiže za nešto više od devet sekundi. Model kojeg je Dončić kupio stoji oko 2 milijuna eura

Luka Dončić, jedan od najpoznatijih svjetskih košarkaša, provozao je u središtu Ljubljane električni hiperautomobil Rimac Neveru. Zvijezda Los Angeles Lakersa i NBA lige poznata je po ljubavi prema automobilima, a njegova garaža već sada broji niz moćnih jurilica poput Lamborghinija Urusa, Apocalypse Hellfire... Nedavno je taj popis postao još duži.

Profil dpspotslj na Instagramu, koji prati luksuzne automobile u Ljubljani, zabilježio je trenutak kad su mu ispred hotela u centru grada dostavili Neveru. Taj električni sportski automobil hrvatskog proizvođača Rimac Automobili poznat je po izvanrednim performansama.

Nevera do 100 km/h stiže za samo 1,8 sekundi, a brzinu od 300 km/h postiže za nešto više od devet sekundi. Pogonjena je s četiri elektromotora ukupne snage 1914 KS, a maksimalna brzina doseže 412 km/h. Dončić se provozao crvenim modelom čija vrijednost iznosi oko dva milijuna eura.

NOVI UGOVOR Dončić smršavio pa produžio s Lakersima. Zaradit će hrpu love
Dončić smršavio pa produžio s Lakersima. Zaradit će hrpu love

Krajem prošlog tjedna Dončić je produžio ugovor s Los Angeles Lakersima na dodatne tri godine, vrijedan 165 milijuna dolara. Time je dobio mogućnost da u ljeto 2028. odluči hoće li ostati u klubu ili će potražiti novu sredinu. U tom trenutku bit će podoban za novi petogodišnji ugovor od 417 milijuna dolara, koji bi vrijedio od 2028. nadalje.

Od početka NBA karijere 2018. godine Dončić je bio rookie godine, pet puta zaredom All-Star i član najbolje petorke lige. U posljednjoj sezoni s Dallas Mavericksima, 2023./24., imao je prosjek od 33,9 poena, 9,2 skoka i 9,8 asistencija, završivši treći u izboru za MVP-a.

NBA: Luka Doncic Press Conference
Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Od veljače, kada je stigao u Lakerse, odigrao je 28 utakmica regularne sezone s prosjekom od 28,2 poena, 8,1 skoka i 7,5 asistencija, uz šut iz igre od 44 posto i 38 posto za tricu. U doigravanju je nastupio u pet utakmica, bilježeći 30,2 poena, sedam skokova i 5,8 asistencija po susretu.

