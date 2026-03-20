VIDEO Dončić je nezaustavljiv, dao je 60! Wembanyama zabio za pobjedu i osigurao playoff

Kakva noć u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. U centru pažnje bio je nevjerojatni Luka Dončić koji je srušio Miami Heat partijom za anale, dok je u Teksasu Victor Wembanyama zvukom sirene osigurao San Antonio Spursima prvo doigravanje nakon šest sušnih godina. Svoju ulogu imao je i hrvatski košarkaš Karlo Matković, čiji su New Orleans Pelicansi nastavili pobjednički niz na domaćem parketu.

Dončićeva partija za povijest i LeBronov rekord u pobjedi Lakersa

Los Angeles Lakersi stigli su u Miami na drugu utakmicu u dva dana, umorni nakon što su u hotel stigli tek u pet sati ujutro, no to ih nije spriječilo da upišu osmu uzastopnu pobjedu. U slavlju 134-126 protiv Heata, glavnu je riječ vodio slovenski čarobnjak Luka Dončić, koji je odigrao jednu od najboljih utakmica karijere. Zaustavio se na čak 60 postignutih koševa, što je drugi najbolji učinak njegove karijere, odmah iza 73 poena protiv Atlante 2024. godine.

Dončić je bio nezaustavljiv, posebno u drugom poluvremenu u kojem je ubacio 39 koševa. Pogodio je 18 od 30 šuteva iz igre, uključujući devet trica iz 17 pokušaja, a s linije slobodnih bacanja dodao je 15 poena. Uz to je imao i sedam skokova te pet ukradenih lopti. Svojom je izvedbom srušio i rekord dvorane u Miamiju za gostujućeg igrača, koji je dosad s 58 koševa držao James Harden. Iako je Miami u ranoj fazi utakmice vodio s 15 koševa razlike, Lakersi su se vratili i preuzeli kontrolu u trećoj četvrtini, koju su dobili s uvjerljivih 33-17.

Noć je bila povijesna i za LeBrona Jamesa. Ne samo da je ostvario impresivan triple-double s 19 koševa, 15 skokova i deset asistencija, već je i izjednačio rekord legendarnog Roberta Parisha po broju odigranih utakmica u regularnoj sezoni NBA lige. Obojica sada imaju po 1.611 nastupa. Kod poraženog Miamija, koji je upisao treći poraz zaredom, najbolji je bio Bam Adebayo s 28 koševa.

Drama u San Antoniju: Wembanyama srušio Sunse i prekinuo crni niz

U Teksasu se odvijala prava drama do posljednje sekunde. San Antonio Spursi su u izravnom okršaju za doigravanje ugostili Phoenix Sunse i slavili 101-100 košem Victora Wembanyame sekundu prije kraja. Francusko čudo pogodilo je skok-šut preko Osa Ighodaroa i tako donijelo svojoj momčadi pobjedu koja im je i matematički osigurala mjesto među šest najboljih momčadi Zapadne konferencije. Time je prekinut crni niz Spursa od šest sezona bez nastupa u doigravanju.

Wembanyama je bio junak večeri, završivši utakmicu s 34 koša i 12 skokova. Njegov pobjednički koš bio je kruna furioznog preokreta Spursa u posljednjoj minuti. Sunsi su vodili 100-99, a nakon promašena dva slobodna bacanja Rasheera Fleminga, lopta je došla u ruke francuskog centra koji je preuzeo odgovornost i riješio utakmicu.

Bila je to četvrta uzastopna pobjeda Spursa, a velik doprinos dao je i De'Aaron Fox s 23 poena. Kod Sunsa, koji ostaju na sedmom mjestu Zapada, najefikasniji je bio Collin Gillespie s 24 koša, dok je Devin Booker dodao 22.

Dobra Karla Matkovića u pobjedi Pelicansa

New Orleans Pelicansi nastavili su sa sjajnim igrama na svom parketu, upisavši sedmu uzastopnu domaću pobjedu. Ovoga puta svladali su LA Clipperse rezultatom 105-99, a važnu ulogu u trijumfu imao je hrvatski košarkaš Karlo Matković. Iako se nije istaknuo poenima (tri zabijena koša), njegov doprinos bio je golem u ostalim segmentima igre. Matković je za 23 minuta provedenih u igri donio energiju s klupe, a o njegovom utjecaju najbolje svjedoči plus-minus statistika. Pelicanse je do pobjede vodio Trey Murphy III s 27 koševa, dok je kod oslabljenih Clippersa, koji su igrali bez Kawhija Leonarda, najbolji bio Derrick Jones Jr. s 22 koša.

Što se još događalo na parketima

U ostalim utakmicama večeri, Cleveland Cavaliersi su i bez ozlijeđenog Donovana Mitchella pobijedili Chicago Bullse 115-110, a predvodio ih je James Harden s 36 poena. Detroit Pistonsi su također bili uvjerljivi protiv Washington Wizardsa 117-95 u prvoj utakmici bez svoje prve zvijezde Cadea Cunninghama. Dominirao je Jalen Duren s 24 poena i 11 skokova.