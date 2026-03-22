VERBALNI OKRŠAJ

VIDEO Dončić pobjesnio i dobio suspenziju: 'Rekao je da će mi j****i cijelu obitelj.' Klub se žali

Piše Issa Kralj,
VIDEO Dončić pobjesnio i dobio suspenziju: 'Rekao je da će mi j****i cijelu obitelj.' Klub se žali
Foto: Screenshot Sport Klub

Nisam to mogao podnijeti, morao sam se zauzeti za sebe. Znam da moram reagirati bolje jer suigrači mi uvijek čuvaju leđa - rekao je Luka Dončić nakon incidenta s Gogom Bitadzeom

Dramatična pobjeda Los Angeles Lakersa 105-104 protiv Orlando Magica ostala je u sjeni žestokog verbalnog sukoba Luke Dončića i centra Orlanda, Goge Bitadzea. Incident je rezultirao 16. tehničkom pogreškom za slovenskog asa i automatskom suspenzijom. Uz suspenziju, Dončić će morati platiti novčanu kaznu u iznosu od 4327 eura.  

Prema pravilima NBA lige, svaki igrač nakon 16. tehničke pogreške u sezoni dobiva suspenziju na jednu utakmicu, a za svake iduće dvije slijedi nova suspenzija i dodatna kazna. Odmah je reagirao i klub koji je najavio žalbu jer smatraju da su suci nepravedno dosudili tehničku pogrešku zvijezdi Lakersa. 

NBA: Los Angeles Lakers at Orlando Magic
Foto: Nathan Ray Seebeck

Do sukoba je došlo nakon što je Goga Bitadze napravio prekršaj nad Slovencem. Dvojica košarkaša su izmijenila nekoliko riječi tijekom Dončićevh slobodnih bacanja. Trener Los Angeles Lakersa nakon utakmice je otkrio kako je Gruzijac vrijeđao Dončića na račun njegove majke. Cijeli incident možete pogledati OVDJE.

- Pokušat ćemo to poništiti. Nisam siguran što se točno dogodilo. Znam samo da su o Lukinoj mami izgovorene neke stvari na jeziku koji suci nisu mogli razumjeti - rekao je J.J. Redick.

Luka Dončić novinarima je otkrio što mu je točno rekao Gruzijac, a ovaj mu je to izgovorio na srpskom jeziku. 

- Rekao je da će mi je***i cijelu obitelj. Nisam to mogao podnijeti, morao sam se zauzeti za sebe. Znam da moram reagirati bolje jer suigrači mi uvijek čuvaju leđa, a ja sam ih danas iznevjerio - izjavio je Slovenac nakon utakmice.

