VIDEO Dončić se za debi u LA-u zagrijavao uz narodnjački hit

Kralj LeBron James (40) i dalje je u Los Angelesu, ali je došao njegov nasljednik kojemu su pružili sve kako bi se osjećao kao kod kuće. Luka Dončić (25) debitirao je u noći na utorak u pobjedi Lakersa nad Utom 132-113 u kojoj je sudjelovao polovicu minutaže (24) i zabio 14 koševa uz pet koševa i četiri asistencije.

Pokretanje videa... 00:56 Dončić prvi put na klupi Lakersa. Oduševio ga LeBronov potez protiv Ivice Zupca... | Video: 24sata/Video

Dončić je prije utakmice donirao pola milijuna dolara za pomoć žrtvama pogođenim šumskim požarima u LA-u, a domaćini su se pobrinuli da mu u novoj dvorani bude što ugodnije. Pa su mu na zagrijavanju pustili narodnjački hit Ane Bekute "Imam jedan život". Dončić je s osmijehom na licu vježbao šut.

- Noćas sam dobila snimku koja mi je ugrijala dušu i srce. Bez pjesme "Imam jedan život" ne može proći nijedan moj nastup, izgleda da će ova pjesma postati i obavezan dio košarkaških utakmica. Hvala svima koji se vesele i tuguju uz ovu pjesmu, a posebno Perici Zdravkoviću i Žani koji su je za mene napisali prije 32 godine na aranžman Dragana Stojkovića Bosanca. Od danas navijam za Luku i Lakerse. Želim vam puno uspjeha. Nebo je granica - kazala je srpska pjevačica.

- Bio je poseban osjećaj zaigrati za Lakerse. Način na koji su me prihvatili ovdje suigrači, stručni stožer, organizatori, svi... Čuo sam puno buke kad su me predstavljali, zaista cijenim to. Poseban trenutak - rekao je Dončić.

LeBron je prije utakmice napravio još jednu gestu jer je Slovencu dozvolio da prilikom prozivke i izlaska na parket on bude zadnji, a ne James kako je to inače slučaj. A Luka je otkrio i što mu je savjetovao prije debija.

- Rekao mi je: budi svoj. Jednostavno budi svoj.

Debi Luke Dončića za LA Lakerse

Foto: Sofascore za 24sata

S tribina Crpyto.com Arene gledala je još jedna legenda Dallasa Dirk Nowitzki (46).

- Puno mi to znači. Sjajan je prijatelj i mentor, stvarno mi puno znači što je bio ovdje - rekao je Luka.

Osim Nijemca, na utakmicu su stigle i zvijezde američke estrade poput Adele, Will Ferrell, kao i bivši boksač Floyd Mayeather Jr.