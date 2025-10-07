VIDEO Donna Vekić niže poraze

Hrvatska tenisačica Donna Vekić svoj je nastup na WTA 1000 turniru u Wuhanu okončala u 1. kolu izgubivši sa 2-6, 2-6 od Švicarke Belinde Benčič nakon samo sat i 13 minuta igre. To joj je četvrti poraz zaredom na touru.

Bio je ovo šesti međusobni dvoboj Vekić i Benčič i peta pobjeda švicarske igračice. Od samog početka dvoboja Benčič je bila dominantna, povela je sa 3-0 te je prvi set okončala još jednim "breakom" za 6-2.

I drugi je set počeo na isti način, Vekić je odmah izgubila servis i pala u zaostatak kojeg nije uspjela nadoknaditi iako je imala "break-loptu" za povratak u igru odmah u sljedećem gemu. Nakon što je Benčič povela sa 5-1 novim oduzimanjem početnog udarca Vekić bilo je samo pitanje kojim će rezultatom završiti dvoboj.