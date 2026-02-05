VIDEO 'Drago mi je, Sandro!' Pogledajte video kojim Torino hvali Kulenovića, pjesma je hit

Sandro Kulenović u manje od tjedan dana postao novi miljenik navijača Torina. U svojoj drugoj utakmici odigrao je cijeli susret, zabio gol velikom Interu i bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi na terenu. Ipak, Torino je ispao od Intera iz Kupa (2-1), ali je Kulenović najavio da bi mogao biti veliko pojačanje.

Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net

Torino je na svom Instagramu objavio gol Kulenovića i posebno ga pohvalio na hrvatskom. Uz video gola, čuje se popularna pjesma "Mangio Pasta" koju izvode hrvatski glazbenici Peki i Grše. Uz to na samom videu klub je napisao: "Drago mi je, Sandro", dok u opisu stoji uzvik koji su često koristili navijači Dinama: "Ajmoooo, Kule".

Sam Kulenović je u izjavi nakon utakmice priznao kako se još mora naviknuti na taktičke detalje, ali da je jako sretan što je mogao pomoći momčadi. Zabiti Interu nije mala stvar, pogotovo u svom prvom pravom nastupu. Kulenović je poznat kao veliki radnik koji daje sve do sebe na terenu, a Torino je s njim dobio napadača koji je itekako "ubojit" pred golom.