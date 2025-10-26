FOTO Drama nakon El Clasica: Policija ušla na teren i spriječila sukob igrača Reala i Barcelone!

REAL - BARCELONA 2-1 Čudesan El Clasico bio je prepun uzbuđenja, a zasjenio ga je sukob u čak dva navrata na kraju derbija. Prednjačili su Vinicius i Carvajal koji su se sukobili s Yamalom, intervenirala je policija
Nogometaši Reala pobijedili su Barcelonu 2-1 u El Clasicu, no susret je osim puno uzbuđenja obilježio sukob na kraju utakmice.
| Foto: REUTERS/PIXSELL
Nogometaši Reala pobijedili su Barcelonu 2-1 u El Clasicu, no susret je osim puno uzbuđenja obilježio sukob na kraju utakmice. |
Foto: REUTERS/PIXSELL
Nogometaši Reala pobijedili su Barcelonu 2-1 u El Clasicu, no susret je osim puno uzbuđenja obilježio sukob na kraju utakmice.
| Foto: REUTERS/PIXSELL
Ustvari dva sukoba. Prvi uz aut liniju nešto prije završetka i drugi na terenu nakon što je sudac odsvirao kraj.
| Foto: Susana Vera
U oba je sudjelovao Vinicius Junior, kod prvog je burno ustao sa svoje i krenuo prema Barceloninoj klupi, uslijedili su kaos i naguravanje pa je morala intervenirati i policija.
| Foto: Susana Vera
Foto Susana Vera
Kod drugog je nakon posljednjeg zvižduka pojurio prema Lamineu Yamalu pa ga verbalno napao zajedno s Danijem Carvajalom. Realov zvjezdani dvojac rukama je i burnim reakcijama gestikulirao Barcinoj zvijezdi da previše priča.
| Foto: Susana Vera
Došlo je do novog naguravanja, a na svu sreću nije bilo ozbiljnijih poteza.
| Foto: Susana Vera
Foto Susana Vera
Inače, Vinicius Junior ponovno je izazvao puno prašine nakon što ga je Xabi Alonso zamijenio. Burno je reagirao, protestirao, potom odbio otići na klupu i izravno je odjurio u svlačionicu.
| Foto: Susana Vera
Vratio se nakon 10, 15 minuta i sjeo na klupu Reala kako bi odgledao derbi do kraja, no svojim ponašanjem nastavio je sagu između sebe i trenera Reala koja traje otkako je Španjolac stigao.
| Foto: Susana Vera
Foto Susana Vera
Foto Albert Gea
Foto Susana Vera
Foto Susana Vera
Foto Albert Gea