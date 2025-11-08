Obavijesti

VIDEO Dramatičan F1 sprint u Brazilu! Piastri završio u ogradi, titula i Norris polaku mu bježe

VIDEO Dramatičan F1 sprint u Brazilu! Piastri završio u ogradi, titula i Norris polaku mu bježe
Foto: Ricardo Moraes

Norris briljirao u Sao Paulu! Piastri izletio, Verstappen tek četvrti. Kimi Antonelli i George Russell uz njega na postolju. Drama na stazi, Bortoleto neozlijeđen nakon teškog udesa

Britanski vozač Lando Norris (McLaren) pobjednik je uzbudljive sprint-utrke Formule 1 na Velikoj nagradi Sao Paula u Brazilu, čime je napravio još jedan korak prema naslovu svjetskog prvaka, jer je njegov momčadski kolega Australac Oscar Piastri završio utrku izlijetanjem već u šestom krugu.

U redoslijedu Svjetskog prvenstva, četiri utrke prije kraja sezone, Norris sada ima 365 bodova, devet više od Piastrija, a za 39 bodova zaostaje trećeplasirani Nizozemac Max Verstappen (Red Bull), koji je u sprintu osvojio četvrto mjesto.

Sao Paulo Grand Prix
Foto: Amanda Perobelli

Piastrijevo izlijetanje, nakon kojeg su samo desetak sekundi poslije na istom mjestu u ogradi završili i Nijemac Nico Hulkenberg (Sauber) te Argentinac Franco Colapinto (Alpine), dovelo je do prekida i ponovnog starta.

Sva trojica vozača su prednjim lijevim kotačem zahvatili nešto zaostale vode nakon kiše i tako su izgubili kontrolu nad bolidom. Nitko od njih nije ozlijeđen, a Hulkenberg je čak uspio i nastaviti utrku u ponovljenom startu.

Sao Paulo Grand Prix
Foto: Amanda Perobelli

U trenutku prekida Norris je bio u prilično uvjerljivom vodstvu. Britanac nije dopustio suparnicima ni u ponovljenom startu da ga prestignu te je došao do svoje druge pobjede u sprintu ove sezone.

Na postolju su mu se pridružio dvojac Mercedesa, Talijan Kimi Antonelli (+0.708) i Britanac George Russell (+2.192).

Sao Paulo Grand Prix
Foto: JEAN CARNIEL

Na samom kraju utrke dogodilo se još jedno izlijetanje, a u ogradi je završio Sauber kojim je upravljao Brazilac Gabriel Bortoleto. Udarac je bio toliko snažan da je bolid potpuno uništen. No, vozač je javio da je s njim sve u redu.

Danas će na Interlagosu, od 19 sati po srednjoeuropskom vremenu, biti održane i kvalifikacije za startne pozicije za sutrašnju Veliku nagradu Sao Paula (18 sati). 

