PROPUŠTENA PRILIKA

VIDEO Dramatičan početak El Clasica: Realu poništili penal, a onda i gol

Piše Issa Kralj,
VIDEO Dramatičan početak El Clasica: Realu poništili penal, a onda i gol
U tijeku je prvi El Clasico ove sezone, a Real je promašio priliku na početku susreta

StartFragment U prvom El Clasicu ove sezone uzbuđenja na početku utakmice nije nedostajalo. Već u trećoj minuti susreta Vinicius Junior ušao je u kazneni prostor u duel s Laminom Yamalom i pao. Soto Grado je pokazao na bijelu točku, ali je na kraju VAR snimka pokazala kako je prekršaj zapravo napravio Vinicius, a ne Yamal.

Kylian Mbappe zabio je s 25 metara, ali u situaciju se opet uključio VAR. Bellinghamova pozicija je bila upitna i sudac je poništio Realov gol. Rezultat na semaforu ostaje 0-0.

