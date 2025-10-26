U tijeku je prvi El Clasico ove sezone, a Real je promašio priliku na početku susreta
PROPUŠTENA PRILIKA
VIDEO Dramatičan početak El Clasica: Realu poništili penal, a onda i gol
StartFragment U prvom El Clasicu ove sezone uzbuđenja na početku utakmice nije nedostajalo. Već u trećoj minuti susreta Vinicius Junior ušao je u kazneni prostor u duel s Laminom Yamalom i pao. Soto Grado je pokazao na bijelu točku, ali je na kraju VAR snimka pokazala kako je prekršaj zapravo napravio Vinicius, a ne Yamal.
Kylian Mbappe zabio je s 25 metara, ali u situaciju se opet uključio VAR. Bellinghamova pozicija je bila upitna i sudac je poništio Realov gol. Rezultat na semaforu ostaje 0-0.
