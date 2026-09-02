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VIDEO Druga strana transfera: Mladi nogometaš bio neutješan zbog odlaska, plakao s majkom

Piše 24sata,
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VIDEO Druga strana transfera: Mladi nogometaš bio neutješan zbog odlaska, plakao s majkom
Foto: IMAGO/Agencia LOF/IMAGOSPORT
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Kako bi oslobodio prostor u budžetu za plaće i registrirao nova pojačanja, Betis je bio primoran prodati jednog od svojih najperspektivnijih izdanaka

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Dirljiva scena iz Seville obišla je nogometni svijet. Mladi, 20-godišnji nogometaš Pablo García i njegova majka snimljeni su kako u suzama napuštaju stadion Real Betisa nakon što je objavljeno da je prodan u Racing Santander. García, koji je u klubu proveo čitav život, od svoje pete godine, postao je simbol surove strane modernog nogometa.

Garcijin odlazak teško je pao svima koji prate Real Betis jer se ne radi o običnom igraču. García je u klub stigao kao petogodišnji dječak i prošao je sve uzrasne kategorije, čime je postao prvi igrač u povijesti kluba kojem je to uspjelo. Njegov talent bio je neupitan od najranijih dana, a marljivim radom i predanošću zelenom dresu ispisao je povijest, postavši najbolji strijelac u povijesti klupske akademije.

Njegova priča trebala je biti primjer uspjeha i odanosti, a vrhunac je doživio nedavno kada je postigao pobjednički gol za prvu momčad Betisa protiv Valencije. Činilo se da je pred njim svijetla budućnost u voljenom klubu, no sudbina je imala drugačije planove.

ESP: LaLiga EA Sports Valencia CF v Real Betis
Foto: IMAGO/Agencia LOF/IMAGOSPORT

Razlog Garcíjinog odlaska leži u strogim financijskim pravilima španjolske La Lige. Kako bi oslobodio prostor u budžetu za plaće i registrirao nova pojačanja, Betis je bio primoran prodati jednog od svojih najperspektivnijih izdanaka.

Konkretno, Garcíjin odlazak omogućio je klubu da finalizira povratak bivšeg igrača, Danija Ceballosa. Upravo ta činjenica čini cijelu situaciju još bolnijom. Klub se odrekao mladića koji je u njemu proveo 15 godina kako bi ispunio financijske uvjete. 

(*uz korištenje AI-ja)

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