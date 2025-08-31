Obavijesti

TEŠKI DANI

VIDEO Drugi zaredom šokantan poraz Cityja. Je li Guardiolino vrijeme u Manchesteru iscurilo?

Piše Boris Trifunović,
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Ima još vremena za uigravanje, no ako se po jutru dan poznaje - niti ova sezona 'građanima' neće biti med i mlijeko. City igra prilično loše i pitanje je koliko će arapski vlasnici imati strpljenja

Smatrao je da će odlascima nekih od nositelja igre poput Kevina De Bruynea i Jacka Grealisha prodrmati uspavani Manchester City i da će novim, mlađim snagama, igračima koji su željni znanja i upijanja dovesti 'građane' na elitnu razinu koju su godinama njegovali pod njegovim vodstvom... Međutim, Pep Guardiola (54) naišao je na nove probleme u novoj sezoni.

City je izgubio gostovanje 3. kola Premier lige kod Brightona 2-1 i pretrpio drugi poraz u nizu nakon udarca kojeg mu je zadao Tottenham na Etihadu (0-2). 'Građani' su poveli pogotkom Haalanda u 34. minuti, no Brighton je čudesno okrenuo golovima neuništivog, 39-godišnjeg Jamesa Milnera iz penala u 67. i Brajana Grude u 89. minuti. Hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol nisu bili u kadru zbog ozljeda.

Poraz sam po sebi nije kraj svijeta, ali alarmantna je igra koju je City ponudio u drugom poluvremenu. Potpuno se raspao u nastavku, Brighton je vodio glavnu riječ i Guardiola može biti sretan što je City primio svega dva gola.

Tek je početak sezone i ima još puno vremena za uigravanje, no ako se po jutru dan poznaje - niti ova sezona neće biti med i mlijeko. A to je nešto što klub poslovne moći kao što je Manchester City nikako ne zadovoljava. Guardiola godišnje prima nešto više od 23 milijuna eura što ga čini jednim od najplaćenijih trenera na svijetu. Jedna sezona može biti podbačaj, dvije zaredom teško da će arapski vlasnici tolerirati.

Guardioli aktualni ugovor s engleskim klubom vrijedi do 2027. godine s tim da bi na ljeto 2026. trebao proslaviti jubilej i jedno cijelo desetljeće u Cityju od dolaska iz Bayerna 2016.

S jedne strane, to bi bio svojevrsni omaž svemu što je dao 'građanima', ali pitanje je hoće li ga dočekati s obzirom na iznimno neuvjerljive predstave njegova sastava. Kada ide loše, često su bitni dojam, govor tijela igrača, automatizama i igra li momčad dobro općenito. Guardiolu upravo to najviše treba brinuti jer ovakav City neće se dobro provesti s ostalim engleskim velikanima, a svoju šansu ima i "donji dom" Premier lige.

Pep je sa Cityjem osvojio 17 velikih trofeja uključujući šest naslova Premier lige, dva FA Kupa, četiri Liga kupa i po jedan naslov Lige prvaka, Uefina Superkupa i Fifina Svjetskog klupskog prvenstva.

