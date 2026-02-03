Brckovljani su dočekali svoje brončane junake! Kuzmanović i Raužan oduševili sve prisutne

Drugu uzastopnu zimu hrvatski su rukometaši izmamili osmijehe i veselje na licima brojnih Hrvata. Nakon svjetskog srebra prošle zime, izabranici Dagura Sigurdssona osvojili su europsku broncu i time nastavili sjajan niz na velikim natjecanjima pod vodstvom islandskog stručnjaka.

Prije nego što se rukometaši vrate svojim klubovima i posvete novim izazovima, neki od njih dobili su 'mini dočeke' u svojim gradovima. Zadar je u utorak organizirao doček za izbornika Sigurdssona, Luku Lovru Klaricu i Šimu Kovačevića, dok su u utorak popodne u Brckovljanima kraj Dugog Sela dočekani Dominik Kuzmanović i Zlatko Raužan.

Njih su dvojica razveselili brojnu djecu u Dugom Selu koji su pozdravili junake s broncom oko vrata. Bend je izveo neslužbenu himnu rukometaša 'Ako ne znaš što je bilo', a sve je to nastavak lijepe proslave još jednog velikog uspjeha za hrvatski rukomet i sport. Kako je izgledao doček Kuzmanovića i Raužana možete pogledati klikom OVDJE.