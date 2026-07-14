VIDEO Dupli pas i Francuska je na koljenima! Pogledajte kako je Olmo asistirao za gol Porra

Španjolska je u polufinalu Svjetskog prvenstva povela protiv Francuske nakon kaznenog udarca u 22. minuti, a drugom poluvremenu ubrzo je stigla i do velikih 2-0.

Mikel Oyarzabal bio je siguran s bijele točke nakon što je salvadorski sudac Iván Barton dosudio penal zbog prekršaja Lucasa Dignea nad Lamineom Yamalom. Francuski bek nije vidio da mu se španjolski krilni napadač ubacuje iza leđa, pokušao je ispucati loptu, ali je umjesto nje pogodio Yamala po nozi.

Španjolska je 58. minuti ponovno probila francusku obranu. Pedro Porro i Dani Olmo odigrali su sjajan dupli pas na rubu kaznenog prostora, a francuska zadnja linija ispala je prelako. Olmo je, iako je završio na travnjaku nakon snažnog duela s Dayotom Upamecanom, uspio proslijediti loptu u kazneni prostor. Porro je izbio sam pred Mikea Maignana i mirno pogodio bliži kut za 2-0. Bio je to njegov drugi pogodak na Svjetskom prvenstvu. Gol pogledajte OVDJE.