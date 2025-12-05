VIDEO Duvnjakova bomba gol je mjeseca studenog. Dvije nagrada odlaze i u Koprivnicu

Studeni je iza nas pa su na red došle i nagrade za najbolje u HNL-u za taj mjesec. Najviše razloga za slavlje imaju u Koprivnici. Osim što su u studenom ostali neporaženi u susretima protiv Hajduka (0-0), Lokomotive (1-1) i Istre (1-1), pobijedili su i Vukovar (4-1) na domaćem terenu. S obzirom na to, ne čudi da dvije nagrade odlaze "farmaceutima".

Za najboljeg igrača studenog proglasili su Slavenov biser Adriana Jagušića, dok je trener mjeseca Mario Gregurina. Iza Jagušića ostao je Arber Hoxha, koji je također ušao u izbor za gol mjeseca sa svojim "projektilom" protiv Rijeke. Najbolji gol očekivano je zabio Tomislav Duvnjak protiv Hajduka. Njegov udarac s dobrih 25 metara, kojim je matirao Ivicu Ivušića, jedan je od najboljih ikada u HNL-u.

U Osijek ide nagrada za najbolju obranu, a nosi je Marko Malenica za bravuru u utakmici na Poljudu protiv Hajduka. Obranio je najprije pokušaj Marka Livaje, a zatim i Adriona Pajazitija te spriječio treći pogodak Splićana, koji su u tim trenucima već imali osiguranu pobjedu. Drugi je bio Oliver Zelenika sa 65.1 bodom, a zatim slijede Ivan Nevistić i Ivan Čović s po 64 boda.

Rezultati izbora za najboljeg igrača studenog:

Adriano Jagušić - 117.6

Arber Hoxha - 72.9

Monsef Bakrar - 51.5

Ilija Nestorovski - 43.5

Jurica Pršir - 34.5

Rezultati izbora za najboljeg trenera studenog:

Marko Gregurina - 59.7

Mario Kovačević - 47.7

Mario Carević - 32.6

Rezultati izbora za najbolji gol studenog:

Tomislav Duvnjak - 112.4

Adriano Jagušić (Lokomotivi) - 78.8

Arber Hoxha - 63.6

Adriano Jagušić (Vukovaru) - 36.3

Toni Fruk - 28.9

Rezultati izbora za najbolju obranu studenog:

Marko Malenica - 80.4

Oliver Zelenika - 65.1

Ivan Nevistić - 64

Ivan Čović - 64

Franko Kolić - 46.5