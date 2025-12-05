Obavijesti

SUSRET U NEDJELJU

FOTO Inspirirali su se poznatom serijom: Evo kako su u Osijeku najavili utakmicu protiv Istre

Foto: Facebook / NK Osijek

Trenutačno imaju 12 bodova, a već sedam uzastopnih utakmica ne znaju za pobjedu u domaćem prvenstvu. Ispali su u osmini finala Hrvatskog kupa od Varaždina koji je bio bolji nakon izvođenja penala

U nedjelju se u 17:30 sati u sklopu 16. kola HNL-a na Opus areni sastaju Osijek i Istra. Puljani se nalaze na sredini tablice s 20 bodova, a Osijek je predzadnja momčad prvenstva. 

Slavonski klub je na originalan način najavio sutrašnji susret pred domaćom publikom. Na društvenim mrežama objavili su sliku Opus arene slikane iz zraka, a fotografija izgleda kao iz poznate serije "Stranger Things" čija je peta sezona nedavno izašla i obara sve rekorde gledanosti. 

Osijek nema najbolju sezonu do sada, u listopadu su ostali bez trenera Simona Rožmana kojeg je naslijedio Željko Sopić. Trenutačno imaju 12 bodova, a već sedam uzastopnih utakmica ne znaju za pobjedu u domaćem prvenstvu. Ispali su u osmini finala Hrvatskog kupa od Varaždina koji je bio bolji nakon izvođenja penala. 

Osječani su zadnji puta upisali pobjedu prije skoro tri mjeseca, 28. rujna kada su slavili protiv Gorice 1-0. Vukovar ima jednak broj bodova, ali zbog gol razlike Osijek je na predzadnjem mjestu tablice. 

