STANIŠIĆ IGRAO

VIDEO Dva crvena, simuliranje i tri poništena gola. Evo kako se Bayern spasio u Leverkusenu...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Dva crvena, simuliranje i tri poništena gola. Evo kako se Bayern spasio u Leverkusenu...
Foto: Thilo Schmuelgen

Josip Stanišić odigrao je cijeli susret za Bayern u kaosu u Leverkusen! Bavarci s dva crvena kartona i poništena dva gola izbjegli poraz. Borrusia smanjila zaostatak

Kakav kaos na utakmici Bayerna i Bayer Leverkusena. Susret je završio 1-1, a gosti iz Munchena su susret završili s dva igrača manje. Tako je Borussia Dortmund pobjedom uspjela smanjiti zaostatak na devet bodova. Bayern se uspio izvući od poraza, a VAR mu je poništio čak dva gola. Sudac je na kraju utakmica dao osam minuta nadoknade zbog svih događanja na terenu.

Foto: Thilo Schmuelgen

Bavarci su šok doživjeli već u šestoj minuti. Sjajnu akciju složili su "apotekari", brza lopta s centra do kaznenog prostora i to je 1-0. Patrick Schick pronašao je Aleixa Garciju koji lijepim udarcem matira Ulericha. Zatim je u 37. Tah izjednači, ali mu je VAR poništio gol. Zatim je u 42. stigao novi šok za Bayern. Jacskon je startao na Terreiru, sudac mu je pokazao žuti, ali nakon VAR provjere pokazao mu je crveni. Josip Stanišić žalio se sucu kod monitora, ali nije pomoglo.

U nastavku je Kane zatresao mrežu u 63., ali je i njemu poništen gol, a onda su napokon blago odahnuli navijači Bayerna. Diaz je asistirao Oliseu koji zabija za 1-1 s igračem manje. U 84. minuti je Luis Diaz dobio drugi žuti karton zbog simuliranja i Bayer je krenuo po pobjedu. U 94. Hofman je zabio za domaće, ali VAR je i to poništio. Tako je ostalo 1-1.

Bayern se tako spasio poraza te je prvi s devet bodova više od Borrusije Dortmund.

Komentari 0
