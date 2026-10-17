VIDEO Džeko ostao ležati nakon sudara, krvav morao van iz igre

Edin Džeko zabrinuo je navijače Schalkea nakon što je u porazu od Mainza (0-1) morao ranije završiti utakmicu zbog ozljede. Iskusni napadač stradao je u zračnom duelu, a nakon sudara ostao je ležati na travnjaku krvavog lica.

Liječnička ekipa nekoliko mu je minuta pružala pomoć zbog posjekotine na glavi. Džeko se nakon toga pokušao vratiti u igru, no ubrzo je postalo jasno da neće moći nastaviti. Trener Miron Muslić povukao ga je s terena u 60. minuti, a umjesto njega priliku je dobio Hwang Hee-chan. Zasad nema službenih informacija o težini ozljede ni o tome koliko bi bosanskohercegovački napadač mogao izbivati s terena. Video pogledajte OVDJE.

Schalke je tako upisao drugi uzastopni poraz u prvenstvu. Mainz je do sva tri boda stigao pogotkom Phillipa Tietza u 24. minuti, a Muslićeva momčad nakon šest odigranih kola ima pet bodova. Posebno zabrinjava učinak Schalkea na domaćem terenu. U prve tri utakmice pred svojim navijačima momčad još nije postigla nijedan gol.