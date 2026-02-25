VIDEO E to je mirna ruka! Mlada Engleskinja pogodila savršeni leg i ispisala povijest pikada...

Svijet pikada u srijedu poslijepodne svjedočio je povijesnom trenutku koji je odjeknuo društvenim mrežama. Mlada Engleskinja Beau Greaves (22) pogodila je "nine-darter", savršeni leg, postavši tako prva žena u povijesti kojoj je to uspjelo na natjecanju PDC ProToura.

Greaves je savršeni leg, za koji je potrebno samo devet strelica da se s 501 dođe na nulu, bacila u meču protiv iskusnog Mensura Suljovića na turniru Players Championship 6. Bacila je dva puta 180, a onda "klasičnom" kombinacijom T20, T19 i D12 ispisala povijest pikada. Da bi stvar bila još i bolja, Greaves je pobijedila Suljovića ukupnim rezultatom 6-5 i plasirala se u sljedeću fazu natjecanja.

Objava je pokrenula val pozitivnih komentara i čestitki obožavatelja diljem svijeta. Reakcije su bile jednoglasne u slavljenju talenta i postignuća mlade igračice. Jedan od najpopularnijih komentara nazvao ju je "najvećom ženom koja je ikad uzela strelicu u ruke", dok su drugi isticali njezinu smirenost pod pritiskom. Komentari poput "Ovo doslovno nikad nije bilo upitno!" i "Jednog dana će osvojiti veliki turnir, nestvarno" svjedoče o golemom poštovanju koje uživa u pikado zajednici. Mnogi su istaknuli kako su s nestrpljenjem pratili posljednju strelicu, nadajući se da će pogoditi ključno polje za pobjedu.