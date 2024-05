VIDEOCrnogorci namjestili točan rezultat koji ih je odveo u viši rang! Reakcija golmana je sve

Posljednja kola u sezonu prepuna si preokreta, neizvjesnih utakmica, ali i komičnih i sumnjivih situacija, pogotovo u nižim rangovima natjecanja. Jedna takva dolazi nam iz Crne Gore. Nogometaši Zete i Budve odigrali su 3:3 u baraž okršaju za popunu Druge crnogorske nogometne lige, a gosti su nakon penala slavili. Zanimljivo je da je upravo takav ishod bio potreban objema momčadima za ulazak u viši rang.

Najviše je izgubio tim Ibra, koji jedino scenarij remijem 2:2, 3:3 ili nekim većim rezultatom uz trijumf Budve nakon penala ispada iz kombinacija za plasman u ligu više. To se i dogodilo, a odluku o ulasku ekipa u viši rang odobrio je i sam Savez.

Zanimljivo je da je Zeta do 32. minute imala prednost od 3:0, ali je do kraja susreta došlo do izjednačenja. Tako su sve tri momčadi imale po tri boda u play-offu, ali su penali i gol-razlika donijeli prednost spomenutim momčadima. Posebno komična bila je reakcija vratara i obrane Zete prilikom prvog pogotka rivala, u što se možete uvjeriti u videu ispod.